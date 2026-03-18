La Federazione calcistica del Senegal (Fsf) ha espresso una ferma condanna in seguito alla decisione della Confederazione Africana di Calcio (CAF) di revocare il titolo di campione d’Africa, assegnandolo al Marocco. La Fsf ha definito tale provvedimento come “ingiusto, senza precedenti e inaccettabile”, sottolineando come esso screditerebbe l’intero calcio africano. Attraverso un comunicato ufficiale diffuso sui propri canali social, la federazione ha annunciato l’intenzione di avviare, nel più breve tempo possibile, una procedura di ricorso presso il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) di Losanna, al fine di tutelare i propri diritti e gli interessi del calcio senegalese.

Il contesto della decisione CAF

La controversa revoca del titolo è giunta dopo che la Commissione d’Appello della CAF (CAF Appeal Board) ha stabilito che la nazionale del Senegal avrebbe abbandonato il campo durante la finale del torneo. Questa azione è stata interpretata come una violazione del regolamento della competizione. Nello specifico, l’articolo 84 del regolamento prevede che una squadra che lascia il terreno di gioco senza la debita autorizzazione sia considerata perdente per forfait. Di conseguenza, il risultato della partita viene registrato come 3-0 a favore della squadra avversaria, in questo caso il Marocco, che è stato quindi proclamato vincitore della Coppa d’Africa.

Il ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport

Per contrastare quella che considera una decisione profondamente lesiva, la Federazione calcistica del Senegal ha confermato la sua intenzione di presentare un ricorso formale al Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas), con sede a Losanna. L’obiettivo primario di questa iniziativa è difendere con determinazione i diritti e l’onore del calcio senegalese. Il comunicato della Fsf evidenzia con forza la gravità della decisione della CAF, che, a detta della federazione, rischia di compromettere seriamente l’immagine e la credibilità dell’intero panorama calcistico africano a livello internazionale.

La revoca e il risultato sul campo

La Commissione d’Appello della CAF ha formalmente dichiarato, in applicazione dell’articolo 84 del regolamento della Coppa d’Africa, che la nazionale senegalese ha perso la finale per forfait.

Questa pronuncia ha portato all’ufficializzazione del risultato di 3-0 in favore del Marocco, che è stato così proclamato campione del torneo. È importante sottolineare che, sul campo, il Senegal aveva effettivamente vinto la partita con il punteggio di 1-0 dopo i tempi supplementari. La decisione amministrativa ha quindi privato il Senegal del titolo conquistato sul terreno di gioco, generando una forte reazione e la successiva decisione di ricorrere al Tas.