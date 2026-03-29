La 24ª giornata di Serie A di basket ha regalato un pomeriggio ricco di emozioni e risultati inattesi. La Dolomiti Energia Trento ha travolto l'Umana Reyer Venezia, l'APU Old Wild West Udine ha compiuto una rimonta clamorosa contro l'EA7 Emporio Armani Milano, e la Germani Brescia è caduta in casa contro l'UNA Hotels Reggio Emilia, in una giornata che ha ribaltato molte aspettative.

Trento travolge Venezia al Taliercio

Al Taliercio, la Dolomiti Energia Trento ha imposto il proprio ritmo fin dalla prima metà di gara. Il primo quarto si è chiuso con un parziale di 29 a 18 per gli ospiti, grazie anche ai 10 punti di Matas Jogela, che ha terminato la partita con 22 punti complessivi.

Nonostante i 10 punti di RJ Cole per Venezia nel secondo periodo, all’intervallo il punteggio era già sul 36‑51. Nella ripresa, Trento ha saputo gestire il vantaggio con tranquillità, chiudendo l'incontro con un netto 87‑106.

Udine, rimonta straordinaria contro Milano

Al PalaCarnera, l’APU Old Wild West Udine ha firmato una rimonta straordinaria contro l’EA7 Emporio Armani Milano. Dopo un primo quarto testa a testa, Milano aveva preso il largo nel secondo periodo grazie a Mannion, autore di 11 dei 26 punti dell'Olimpia in quel frangente, portando il risultato sul 34‑40 all’intervallo. L’EA7 non è però riuscita a scappare via definitivamente, anche grazie alla buona vena di Christon che ha tenuto in partita l’APU.

Si è entrati nell’ultimo quarto sul 56‑63, e fino a cinque minuti dalla fine Nebo e Bolmaro sembravano garantire sicurezza a Milano (69‑77). Da qui, tuttavia, è partita un’incredibile reazione di Udine: Christon, Bendzius e Ikangi hanno segnato con continuità, inclusi diversi liberi decisivi. Mirza Alibegovic ha inoltre contribuito con 11 punti nel secondo periodo, mantenendo vivi i bianconeri. Il sogno friulano si è concretizzato alla sirena finale con il punteggio di 86‑83.

Le altre sfide: Cremona, Treviso, Cantù e la caduta di Brescia

La Vanoli Cremona ha ribaltato la Guerri Napoli al PalaRadi con un parziale devastante di 32‑14 nel secondo tempo (27‑13 solo nell'ultimo quarto). Protagonista assoluto è stato Durham, autore di 34 punti totali (11 nei primi 20’ e 23 nella ripresa), che ha trascinato la Vanoli alla vittoria per 88‑81.

A Sassari, la Nutribullet Treviso ha espugnato il PalaSerradimigni in un incontro scoppiettante, vincendo 108‑103. Macura è stato monumentale per gli ospiti nella prima metà con 17 punti (13 nel primo quarto), ma la Dinamo Sassari aveva chiuso il secondo periodo in vantaggio 59‑52. La Nutribullet è rientrata gradualmente, e nell’ultimo quarto Croswell e Cappelletti, guadagnando falli e liberi in abbondanza, hanno fatto la differenza, conquistando due punti pesantissimi per la corsa salvezza.

La Acqua S.Bernardo Cantù ha dominato la Pallacanestro Trieste al PalaDesio con una prestazione corale in attacco. Sei giocatori sono andati in doppia cifra, con Erick Green che ha realizzato 20 punti in soli 19 minuti.

Cantù ha dominato fin dall'inizio, con un grande primo quarto da 31‑20 grazie anche ai 9 punti di un incisivo Ballo, chiudendo sul netto 97‑76.

Infine, la UNA Hotels Reggio Emilia ha sbancato il PalaLeonessa battendo la Germani Brescia per 101‑92. Nonostante una combinazione Miro Bilan‑Amedeo Della Valle da 30 e 21 punti rispettivamente per Brescia, i sei giocatori in doppia cifra di Reggio Emilia hanno fatto la differenza, con Jaylen Barford che ha brillato a quota 17. Decisivo è stato il parziale di 12‑0 di Reggio Emilia nelle fasi finali, distribuito tra Caupain, Williams ed Echenique, che ha portato il punteggio dall’81‑92 all’81‑104, decidendo di fatto l'incontro.

Classifica aggiornata dopo la 24ª giornata

In vetta alla classifica si conferma la Virtus Bologna con 36 punti, seguita da Brescia a 34. A 32 punti si trovano Venezia e Milano. Seguono Tortona (28), Reggio Emilia e Trieste (22), Trento e Varese (20), Udine e Cremona (18), Napoli (16), Sassari e Cantù (14), con Treviso che chiude a 10 punti.

La 24ª giornata ha evidenziato ancora una volta l'equilibrio e l'imprevedibilità del campionato di Serie A. Le affermazioni di Trento e Udine hanno mostrato solidità e grande carattere, mentre le cadute di Brescia e Milano sottolineano come la costanza sia un fattore determinante in ogni fase del torneo.