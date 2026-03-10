La Lazio ha superato il Sassuolo per 2‑1 nel posticipo della ventottesima giornata di Serie A. La partita, disputata allo Stadio Olimpico di Roma, è stata decisa da un gol di Adam Marusic in pieno recupero, al termine di un incontro caratterizzato da un avvio rapido e da un clima teso sugli spalti.

Primo tempo: vantaggio lampo e pareggio neroverde

La gara si è accesa immediatamente: al secondo minuto, Daniel Maldini ha sbloccato il risultato con il suo primo centro stagionale, ribadendo in rete dopo un’azione personale di Isaksen. Al 35’, Armand Laurienté ha risposto per il Sassuolo con un gran tiro sotto l’incrocio, siglando il gol dell’1‑1.

Ripresa e finale: poche occasioni, poi la zampata decisiva

La ripresa è stata caratterizzata da poche occasioni da gol fino alla mezz’ora, con entrambe le squadre che hanno sfiorato il vantaggio senza però riuscire a concretizzare. Solo nel recupero, complice un’uscita a vuoto del portiere ospite, Marusic ha trovato la rete decisiva, spezzando l’equilibrio e regalando i tre punti alla Lazio.

Contesto e reazioni

La partita si è giocata in un Olimpico quasi vuoto, in segno di protesta dei tifosi nei confronti della società. L’allenatore Maurizio Sarri ha definito la situazione “deprimente” e ha esortato il club a intervenire per risolvere la questione.

Dettagli sulla rete decisiva

La rete decisiva di Marusic è arrivata grazie a un errore in uscita del portiere su un cross di Cancellieri, che ha permesso al terzino biancoceleste di staccare di testa e insaccare. Con questo successo, la Lazio sale a quota 37 punti in classifica, portandosi a un punto dal Sassuolo, fermo a 38.