La Numia Vero Volley Milano ha conquistato l'accesso alla finale della Serie A1 di volley femminile, superando la Savino Del Bene Scandicci con un netto 3-1. La decisiva gara di semifinale, disputata a Milano, ha visto la formazione lombarda imporsi grazie a una prestazione corale di alto livello, trascinata da una straordinaria Paola Egonu, autrice di ben 35 punti.

Con questa vittoria fondamentale, Milano raggiunge la sua seconda finale consecutiva nel massimo campionato italiano. Ancora una volta, si prepara ad affrontare l'Imoco Volley Conegliano, già sua avversaria nella scorsa edizione del torneo.

La partita contro Scandicci è stata caratterizzata da momenti di grande intensità e da un equilibrio costante, ma la squadra di casa ha saputo gestire con lucidità i frangenti cruciali, chiudendo la serie con una diagonale vincente di Pietrini che ha sigillato il risultato sul 25-22 nel quarto set, garantendo il passaggio del turno.

Le protagoniste in campo nella semifinale

La performance di Paola Egonu è stata senza dubbio il fattore determinante per la vittoria di Milano, ma il successo è stato il frutto del contributo significativo di tutte le atlete. Hanno brillato anche Lanier con 15 punti, Piva con 12, Danesi con 11, Kurtagic con 5 e Pietrini con 3 punti, quest'ultima autrice del punto decisivo.

Sul fronte opposto, la Savino Del Bene Scandicci ha lottato con determinazione, cercando di rimanere aggrappata alla partita grazie ai 26 punti della sua punta di diamante Antropova, ai 17 di Skinner e ai 14 di Nwakalor. Tuttavia, gli sforzi delle giocatrici toscane non sono stati sufficienti per evitare la sconfitta e l'eliminazione dalla corsa al titolo.

Nonostante l'eliminazione dalla Serie A1, la stagione della Savino Del Bene Scandicci non si conclude qui. La formazione toscana avrà infatti un'altra importante vetrina internazionale, essendo attesa dalle Final Four di Champions League. L'appuntamento è fissato a Istanbul, con le gare che prenderanno il via a partire dal 2 maggio, offrendo un'ulteriore opportunità di riscatto e di mettersi in mostra a livello europeo.

Il percorso verso la finale e la sfida decisiva

La Serie A1 femminile 2025-2026 ha visto la partecipazione di quattordici squadre, impegnate in una fase regolare articolata su ventisei giornate, seguita da avvincenti playoff. Dopo un percorso impegnativo, Numia Vero Volley Milano e Imoco Volley Conegliano si ritrovano ancora una volta a contendersi il prestigioso titolo nazionale, confermando la loro indiscussa supremazia nel panorama del volley femminile italiano. Conegliano, detentrice del titolo della regular season, ha raggiunto la finale superando Novara nella propria semifinale, mentre Milano ha avuto la meglio su Scandicci con il risultato di 3-1 nella serie. La finale si preannuncia come una sfida di altissimo livello e di grande intensità, un vero e proprio scontro al vertice tra due delle squadre più forti, costanti e competitive degli ultimi anni. L'attesa è alta, con Paola Egonu pronta a guidare ancora una volta la sua Milano nella rincorsa al tanto ambito titolo.