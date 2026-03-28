Jonas Vingegaard ha consolidato la sua leadership nel Giro di Catalogna, dominando la sesta tappa che ha collegato Berga a Queralt. Il campione danese ha sferrato un attacco decisivo nei chilometri finali della salita di Coll de Pal, staccando nettamente i rivali e conquistando la sua quarantaseiesima vittoria da professionista. Questa prestazione ha rafforzato ulteriormente la sua posizione, rendendo difficile per gli avversari insidiare il suo primato nella classifica generale.

Attualmente, Vingegaard guida la classifica generale con un vantaggio di cinquantasette secondi sull’austriaco Felix Gall e di un minuto e nove secondi sul francese Lenny Martinez.

Il belga Remco Evenepoel si trova in sesta posizione con un ritardo di un minuto e trentotto secondi, mentre Lorenzo Fortunato è il migliore degli italiani, occupando l’ottavo posto a un minuto e trentanove secondi dalla vetta. La tappa è stata caratterizzata da un dislivello complessivo di circa quattromila metri, distribuito su quattro impegnative salite.

Le sfide altimetriche della tappa

Il tracciato della sesta tappa ha presentato ai corridori una serie di ascese selettive. Dopo circa sessanta chilometri dalla partenza, il gruppo ha affrontato il Coll de la Batallola, una salita di terza categoria lunga 11,6 chilometri con una pendenza media del 3,2%. Successivamente, la corsa si è accesa sul Coll de Pradell, un'asperità classificata come hors catégorie, con i suoi 14,6 chilometri al 6,8% di pendenza media.

Nel finale, le ultime due salite di prima categoria, la Collada de Sant Isidre (cinque chilometri al 7,5%) e il Santuari de Queralt (5,6 chilometri al 7,5%), hanno rappresentato il banco di prova definitivo per gli uomini di classifica e per l'arrivo in salita.

Nonostante i tentativi degli scalatori come Gall e Martinez di mettere in difficoltà il leader, Vingegaard ha mantenuto un controllo impeccabile della corsa, dimostrando una condizione fisica superiore. La partenza della tappa è avvenuta alle ore 12:50, con il gruppo che ha attraversato diverse località come Gironella, Santa Maria de Merlès e Borredà, prima di giungere al traguardo del Santuario di Queralt.

Dettagli del percorso e delle salite principali

La sesta tappa, con partenza da Berga e arrivo a Queralt, si è sviluppata su una distanza ufficiale di 158,2 chilometri. Il percorso ha incluso passaggi cruciali come il Coll de la Batallola (terza categoria) al chilometro 63,3 (1.195 metri di altitudine), il Coll de Pradell (hors catégorie) al chilometro 98,4 (1.720 metri), la Collada de Sant Isidre (prima categoria) al chilometro 131,5 (1.105 metri) e l’arrivo a Queralt (prima categoria) al chilometro 158 (1.115 metri). Il tracciato ha offerto ai corridori un'agenda oraria dettagliata, con indicazioni cronometriche basate su diverse velocità medie previste, attraversando anche località come Guardiola de Berguedà, Malanyeu e La Nou de Berguedà.

Con il gran finale di Barcellona ormai alle porte, la sensazione è che, salvo imprevisti, sarà estremamente arduo per gli avversari strappare la maglia di leader dalle spalle di Jonas Vingegaard, il quale ha ribadito la sua forza e la sua capacità di dominare gli arrivi in salita.