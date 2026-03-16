Il World Tour 2026 di judo si appresta a vivere il suo quarto appuntamento stagionale con il Grand Slam di Tbilisi, in programma nella capitale georgiana da venerdì 20 a domenica 22 marzo. Questo prestigioso evento, che segue le tappe già disputate a Parigi, Tashkent e Linz, assume un'importanza cruciale poiché rappresenta l'ultima occasione per i judoka di confrontarsi sul circuito internazionale prima della pausa dedicata ai campionati continentali. L'attenzione è alta, soprattutto in vista degli Europei Individuali, che si terranno anch'essi a Tbilisi dal 16 al 19 aprile.

Per gli atleti, lo Slam georgiano sarà un banco di prova fondamentale per testare la propria condizione fisica e tattica in vista dell'imminente rassegna continentale.

La delegazione italiana si prepara a scendere sul tatami in Georgia con un contingente di sette judoka, pronti a misurarsi in un contesto internazionale di alto livello. L'evento vedrà la partecipazione di oltre 400 atleti provenienti da ben 54 Paesi, confermando il prestigio e la competitività del torneo. Nonostante l'assenza delle principali stelle del movimento tricolore, la squadra azzurra punta a lasciare il segno grazie a un gruppo eterogeneo, composto da promettenti giovani e atleti già affermati. Nel settore maschile, i convocati sono Matteo Piras nella categoria 66 kg, Leonardo Valeriani per i 73 kg e Vincenzo Pelligra negli 81 kg.

Il settore femminile sarà rappresentato da Sofia Mazzola e Giulia Ghiglione, entrambe nella categoria 48 kg, affiancate da Erica Simonetti e Asya Tavano, entrambe impegnate nella categoria dei +78 kg.

Obiettivi e prospettive per gli azzurri

Le aspettative di podio per la formazione italiana si concentrano in particolare nelle categorie dei pesi massimi femminili. Qui, Asya Tavano ed Erica Simonetti, entrambe nella +78 kg, hanno già dimostrato le loro capacità di competere ad alti livelli e puntano a un piazzamento di prestigio. Anche Matteo Piras, atleta solido ed esperto nella categoria dei –66 kg, si presenta con concrete credenziali per ambire a un risultato significativo, considerando un contesto che, pur competitivo, non presenta avversari ritenuti imbattibili.

Il compito si preannuncia invece più arduo per Leonardo Valeriani (73 kg) e Vincenzo Pelligra (81 kg), così come per le giovani Sofia Mazzola e Giulia Ghiglione (entrambe 48 kg). Per quest'ultime, l'obiettivo primario sarà quello di accumulare preziosa esperienza internazionale su palcoscenici così importanti, confrontandosi con atlete di calibro mondiale nelle categorie dei pesi leggeri.

Il Grand Slam come preparazione agli Europei

Il Grand Slam di Tbilisi assume un ruolo cruciale non solo come tappa del World Tour, ma anche come banco di prova fondamentale per tutti i judoka in vista dei prossimi Europei Individuali, che si svolgeranno anch'essi nella capitale georgiana. La massiccia partecipazione, con oltre 400 atleti provenienti da 54 nazioni, testimonia l'elevato livello tecnico della competizione.

Questo scenario offre agli azzurri un'opportunità unica per confrontarsi direttamente con alcuni dei migliori judoka a livello mondiale, testando le proprie strategie e la propria preparazione. Per i giovani atleti convocati, in particolare, questa esperienza sarà di valore inestimabile per la loro crescita sportiva, consentendo loro di acquisire maggiore fiducia e consapevolezza in vista dei futuri impegni internazionali e, soprattutto, degli imminenti Campionati Europei.