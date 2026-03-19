Amaurys Perez, figura iconica della pallanuoto italiana, condivide un'intensa riflessione sulla sua straordinaria carriera con il Settebello, ripercorrendo momenti salienti e proiettandosi con fiducia verso il futuro della nazionale azzurra. La sua storia, intrisa di passione e determinazione, lo ha visto protagonista di successi indimenticabili e ora lo vede impegnato in nuovi, significativi progetti che ne arricchiscono il percorso di vita.

La parabola di Amaurys Perez: da Cuba al trionfo azzurro

Il viaggio di Perez verso l'Italia ha avuto inizio nel 2004, un momento cruciale che ha segnato una svolta decisiva nella sua esistenza e nella sua carriera sportiva.

La sua ascesa nel panorama della pallanuoto italiana è stata rapida e costellata di grandi soddisfazioni. La prima significativa conquista internazionale arrivò con l'argento nella World League, disputata nella suggestiva cornice di Firenze. Il culmine, tuttavia, fu l'indimenticabile oro mondiale nel 2011, un trionfo che lo consacrò definitivamente tra i grandi di questo sport. Perez ricorda con lucidità anche le critiche iniziali che accompagnarono la sua convocazione in nazionale da parte del commissario tecnico Sandro Campagna, un periodo di scetticismo che la sua determinazione e i suoi risultati sul campo avrebbero presto smentito. A 34 anni, quella chiamata fu una sorpresa incredibile, un momento che rappresentò il coronamento di un percorso fatto di impegno e sacrificio, culminato poi anche nell'argento olimpico a Londra 2012.

Perez ha sempre espresso profonda gratitudine verso il Settebello e verso Campagna per avergli offerto l'opportunità di realizzare il suo sogno sportivo.

Nuovi orizzonti: formazione e impegno sociale

Oggi, l'ex campione ha intrapreso un nuovo percorso di vita, dimostrando una versatilità che va ben oltre la vasca. Attualmente, frequenta l’Università di Tor Vergata con l'obiettivo ambizioso di diventare insegnante di sostegno, una scelta che riflette il suo desiderio profondo di contribuire attivamente alla società e al benessere delle nuove generazioni. Parallelamente, Perez continua a dedicarsi alla sua inesauribile passione per lo sport, ricoprendo il ruolo di allenatore della C.C. Lazio. Questo doppio impegno, che unisce formazione accademica e attività sportiva, mira a trasmettere valori fondamentali e la sua inesauribile passione, formando non solo atleti ma anche cittadini consapevoli e responsabili.

Il futuro del Settebello: fiducia nei giovani talenti

Con lo sguardo rivolto al futuro della nazionale di pallanuoto, Perez esprime un ottimismo contagioso e una solida fiducia. "Al Settebello dobbiamo solo dare tempo", afferma con convinzione, sottolineando il grande potenziale e le notevoli prospettive della squadra attuale. L'ex azzurro non esita a definire i giovani atleti come "ragazzi che fanno paura", evidenziando le loro notevoli capacità e la promessa di un futuro brillante. La sua previsione è chiara e rassicurante: "Serviranno un paio d’anni, ma poi sicuramente vedremo i risultati". Perez si dichiara con orgoglio il "tifoso numero uno del Settebello", ribadendo il suo incrollabile supporto e la sua fede nel percorso di crescita della squadra, che promette di regalare nuove emozioni e successi al panorama sportivo italiano.