Il Gran Premio di Cina si apre nel segno della Mercedes, che conferma la propria supremazia anche nelle prime fasi del weekend sul circuito di Shanghai. George Russell e Kimi Antonelli hanno infatti conquistato i due migliori tempi nelle prove libere, assicurandosi la prima fila nella griglia di partenza della gara sprint. La prestazione della coppia delle Frecce d’Argento rafforza il dominio già mostrato nella stagione in corso.

Antonelli, però, è sotto indagine per un presunto ostacolo a Lando Norris, che scatterà dalla terza posizione. In seconda fila anche Lewis Hamilton, la cui Ferrari ha preceduto quella di Charles Leclerc, sesto.

Max Verstappen, con la sua Red Bull, partirà invece dall’ottava posizione.

Le reazioni dei protagonisti

Charles Leclerc non ha nascosto la propria insoddisfazione per il rendimento della Ferrari nelle qualifiche sprint: “In gara dovremo fare meglio delle qualifiche sprint, ma penso che saremo più vicini alla Mercedes”, ha dichiarato il pilota monegasco. Leclerc ha poi aggiunto: “È stata una sessione frustrante. Nel primo giro ho sbagliato, nel secondo stavo andando bene, ma abbiamo perso 4 decimi nel rettilineo e dobbiamo capire perché”.

La Ferrari ha scelto di non utilizzare la nuova ala “macarena”, pensata per ridurre il gap dalla Mercedes. Il team principal Frédéric Vasseur ha spiegato la decisione: “Abbiamo deciso di fare dei test di affidabilità, per avere più chilometraggio e decidere la prossima settimana se usarla”.

Vasseur ha inoltre sottolineato che, pur non vedendo “progressi enormi rispetto a Melbourne”, in gara la Ferrari potrebbe essere “un po’ meno distante da Mercedes”.

La griglia di partenza della sprint

La sessione decisiva della qualifica sprint (SQ3) si è disputata con gomme morbide, dopo che nelle prime due fasi era obbligatorio montare le medie. George Russell ha conquistato la pole position con un tempo di 1:31.520, precedendo Antonelli di poco meno di tre decimi. In seconda fila, oltre a Norris, ci sarà Lewis Hamilton, mentre Oscar Piastri partirà quinto. Max Verstappen, quattro volte campione del mondo, scatterà dall’ottava posizione.

Per quanto riguarda gli altri protagonisti, la presenza ispanofona sarà nelle retrovie, con Franco Colapinto quattordicesimo, Carlos Sainz diciassettesimo, Fernando Alonso diciannovesimo e Sergio Pérez ventiduesimo. Il vincitore della sprint otterrà dieci punti, il secondo otto, e così via fino all’ottavo classificato che ne riceverà uno. Dopo la tappa cinese, il Mondiale proseguirà in Giappone, a Suzuka.