Mikaela Shiffrin mantiene saldamente la testa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile nella stagione 2025-2026. L'atleta statunitense vanta 1133 punti, distanziando Emma Aicher (994) e Camille Rast (963). Questo aggiornamento segue le recenti gare, inclusi gli eventi di Super-G, che hanno visto Sofia Goggia distinguersi come la migliore delle italiane, quarta nella classifica generale con 800 punti e leader nella specialità del Super-G.

Classifica Generale

Nella classifica generale, Mikaela Shiffrin (USA) guida con 1133 punti, seguita da Emma Aicher (GER) (994) e Camille Rast (SUI) (963).

La migliore delle italiane è Sofia Goggia, quarta con 800 punti. Completano la top 10: Alice Robinson (NZL) (669), Paula Moltzan (USA) (614), Sara Hector (SWE) (597), Lindsey Vonn (USA) (590), Julia Scheib (AUT) (572) e Laura Pirovano (ITA) (485).

Le Classifiche di Specialità

Super-G: Goggia Leader

Nel Super-G, Sofia Goggia (ITA) è saldamente al comando con 420 punti. Seguono Alice Robinson (NZL) (336) ed Emma Aicher (GER) (304). Ester Ledecka (CZE) è quarta con 220 punti, e Romane Miradoli (FRA) quinta con 210.

Discesa Libera: Pirovano sul Podio

Per la Discesa Libera, Lindsey Vonn (USA) è al vertice con 400 punti, nonostante l'infortunio. Emma Aicher (GER) è seconda con 386. Laura Pirovano (ITA), vincitrice del giorno, si colloca al terzo posto con 336 punti, a 50 punti dalla seconda e 64 da Vonn.

Sofia Goggia (ITA) è settima con 254 punti.

Slalom: Shiffrin Dominante

Nello Slalom, Mikaela Shiffrin (USA) continua a dominare con 780 punti. La seguono Camille Rast (SUI) (492) e Wendy Holdener (SUI) (358). Katharina Truppe (AUT) è quarta con 341 e Lara Colturi (ALB) quinta con 312.

Gigante: Scheib in Vetta

Nel Gigante, Julia Scheib (AUT) guida la classifica con 560 punti, precedendo Camille Rast (SUI) (471) e Sara Hector (SWE) (429). Mikaela Shiffrin (USA) è quarta con 353 punti. Tra le italiane, Lara Della Mea (ITA) è undicesima con 186 punti.

La stagione di Coppa del Mondo di sci alpino femminile prosegue con grande intensità. Le prossime gare saranno cruciali per le atlete. Mikaela Shiffrin e Sofia Goggia rimangono tra le figure più attese, pronte a dare battaglia per i vertici del circuito.