Un tris d’assi nato nel 2002 ha portato l’Italia sul podio mondiale dello short track. Chiara Betti, Elisa Confortola e Thomas Nadalini hanno scritto una pagina significativa per lo sport italiano ai recenti Campionati Mondiali di Montreal. Questi tre atleti, accomunati dall'anno di nascita – tutti venuti al mondo nel 2002 a distanza di poche settimane l’uno dall’altro – hanno conquistato la loro prima medaglia iridata individuale nell’arco di poco più di ventiquattro ore, segnando un momento di grande sincronia sportiva e anagrafica.

La sequenza di successi è iniziata con Thomas Nadalini, che ha ottenuto l’argento nei 1.500 metri maschili.

Poco dopo, Elisa Confortola ha conquistato il bronzo nei 1.000 metri femminili, mentre Chiara Betti ha completato il trionfo con il bronzo nei 500 metri femminili. Per Nadalini la medaglia rappresentava una speranza, per Confortola un obiettivo, e per Betti un sogno che si è concretizzato. La loro singolare coincidenza anagrafica li vede nati nell’arco di soli 52 giorni: Chiara Betti il 12 marzo, Elisa Confortola il 2 aprile e Thomas Nadalini il 2 maggio 2002.

Il nuovo ciclo olimpico e i talenti azzurri

I risultati ottenuti a Montreal lanciano con slancio il nuovo ciclo olimpico per lo short track italiano. Accanto ai tre giovani medagliati, spicca la figura di Pietro Sighel, classe 1999, riconosciuto come il veterano e il leader carismatico della squadra.

Nadalini, in particolare, ha vissuto una stagione di crescita esponenziale, distinguendosi anche durante il World Tour autunnale per la sua capacità di affrontare avversari di calibro come William Dandjinou.

Elisa Confortola mostra ampi margini di miglioramento e, secondo gli addetti ai lavori, potrà affinare ulteriormente le sue prestazioni con una maggiore fiducia nei propri mezzi. Chiara Betti, dal canto suo, ha appena iniziato a esplorare il proprio notevole potenziale fisico e tecnico. La squadra femminile italiana, grazie a queste giovani atlete, si prospetta competitiva su tutte le distanze e nelle staffette, con concrete prospettive di crescita anche per le atlete più esperte.

In ambito maschile, oltre a Nadalini e Sighel, l'attenzione è rivolta a Lorenzo Previtali, classe 2005, considerato una delle promesse per il futuro.

Il suo percorso potrebbe culminare nel quadriennio olimpico che si concluderà a Salt Lake City nel 2034, dimostrando la profondità del vivaio italiano.

I Campionati Mondiali di Montreal: i podi italiani

La manifestazione, la 50ª edizione dei Campionati Mondiali di short track, si è disputata alla Maurice Richard Arena di Montreal dal 13 al 15 marzo 2026, con la partecipazione di atleti in rappresentanza di 38 nazioni. L’Italia si è distinta con importanti piazzamenti:

Chiara Betti ha conquistato il bronzo nei 500 metri femminili con il tempo di 42"228.

ha conquistato il nei con il tempo di 42"228. Elisa Confortola ha ottenuto il bronzo nei 1.000 metri femminili in 1'28"920.

ha ottenuto il nei in 1'28"920. Thomas Nadalini ha raggiunto l’ argento nei 1.500 metri maschili con il tempo di 2'15"218.

ha raggiunto l’ nei con il tempo di 2'15"218. L’Italia ha trionfato nella staffetta mista 2.000 metri, vincendo l’oro con una formazione che includeva, tra gli altri, proprio Betti, Confortola e Nadalini.

Il medagliere finale ha visto l’Italia posizionarsi al quarto posto assoluto con un totale di sei medaglie: 1 oro, 2 argenti e 3 bronzi.

Questo risultato conferma la crescita del movimento dello short track italiano e la solidità di una generazione di atleti che promette di essere protagonista nei prossimi appuntamenti internazionali, inclusi i Giochi Olimpici del 2030.