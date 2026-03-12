Tre settimane dopo la conclusione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina, l’Italia dello short track si prepara a un nuovo importante impegno: i Campionati Mondiali 2026. L’evento si svolgerà da venerdì 13 a domenica 15 marzo sulla pista della Maurice‑Richard Arena di Montreal.

In questo contesto, l’assenza di Arianna Fontana, che ha deciso di prendersi una pausa e rimandare ogni decisione sul proprio futuro, sposta inevitabilmente i riflettori su Pietro Sighel. Il trentino è chiamato a guidare la squadra azzurra e a inseguire un riscatto personale dopo un’Olimpiade ricca di emozioni contrastanti.

Il ruolo di Sighel dopo Milano Cortina

Il trentino ha contribuito in maniera decisiva ai successi di squadra a Milano Cortina, conquistando l’oro nella staffetta mista e il bronzo con il quartetto maschile. Tuttavia, nelle gare individuali il bilancio è stato più amaro: tra episodi sfortunati, contatti in pista e decisioni arbitrali controverse, Sighel è rimasto spesso lontano dalla lotta per le medaglie. I Mondiali canadesi rappresentano dunque un’occasione importante per voltare pagina e tornare a concentrarsi esclusivamente sulla pista, sulle traiettorie e sulla velocità che negli ultimi anni lo hanno consacrato tra i migliori interpreti dello short track internazionale.

La spedizione azzurra a Montreal

La spedizione azzurra sarà composta da dieci atleti. In campo femminile gareggeranno Chiara Betti, Margherita Betti, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti e Arianna Sighel. Nel settore maschile, la squadra vedrà la presenza di Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser. Tra le riserve figurano Nicole Botter Gomez, Katia Filippi, Andrea Cassinelli, Alessandro Loreggia, Pietro Marinelli e Davide Oss Chemper.

Tra le novità spicca l’esordio con la Nazionale maggiore di Margherita Betti, classe 2005, sorella minore di Chiara. La giovane atleta è stata convocata grazie alla sua brillante prestazione ai recenti Campionati Italiani di Torino.

Il team tecnico e le sfide

La squadra italiana sarà guidata dagli allenatori nazionali Qi Mengyao, Derrick Campbell e Nicola Rodigari, sotto la supervisione del direttore delle squadre nazionali Kenan Gouadec. Alla vigilia della partenza per il Canada, Gouadec ha sottolineato come il Mondiale che segue un’Olimpiade rappresenti sempre un momento particolare della stagione. Gli atleti devono trovare il giusto equilibrio tra recupero fisico e nuove motivazioni, mentre molti rivali arrivano in pista con grande voglia di riscatto.

Contesto internazionale e prospettive

Il Mondiale di Montreal si inserisce in un contesto internazionale particolarmente competitivo. I padroni di casa canadesi potranno contare sul fattore campo e sul sostegno del pubblico, elementi che potrebbero fare la differenza. Per l’Italia, l’obiettivo è chiudere al meglio la stagione olimpica e, allo stesso tempo, iniziare a guardare al futuro di un gruppo che continua a rinnovarsi.