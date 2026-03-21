Lorenzo Simonelli ha conquistato l'accesso alle semifinali dei 60 ostacoli ai Mondiali Indoor di atletica, in corso a Torun, Polonia. Il campione europeo dei 110 ostacoli ha superato il turno con il secondo posto nella sua batteria, pur necessitando di un miglioramento cronometrico.

Simonelli ha chiuso la prova in 7.65 secondi, dietro al giamaicano Demario Prince (7.58). Il tempo di reazione (0.177) non è stato ottimale e l'atleta ha mostrato incertezze nella ritmica tra le barriere. Nonostante ciò, il secondo posto ha garantito la qualificazione diretta, lasciando margini per affinare la performance in vista delle semifinali e dell'eventuale finale, nella stessa serata.

La concorrenza internazionale

La competizione è di alto livello. Lo statunitense Trey Cunningham ha registrato il miglior tempo assoluto con 7.45 secondi. Tra gli altri, il francese Wilhem Belocian (7.49), il sudafricano Franco Le Roux (7.50, nuovo record continentale), il polacco Jakub Szymanski (7.50) e l'altro statunitense Dylan Beard (7.50) hanno ottenuto tempi migliori. Simonelli dovrà elevare la sua prestazione per competere ai vertici.

L'altro italiano, Oliver Mulas, non ha superato il turno, chiudendo sesto con 7.77 secondi nella batteria vinta da Le Roux. Nella stessa serie, lo spagnolo Enrique Llopis ha ottenuto 7.55 e il francese Romain Lecoeur 7.59. Le regole di qualificazione prevedevano il passaggio per i primi tre di ogni batteria e i tre migliori tempi di ripescaggio.

Prossimi appuntamenti e obiettivi

La semifinale dei 60 ostacoli è in programma alle 19.48, la finale alle 21.02. Per un risultato di prestigio, Simonelli dovrà migliorare ritmica e tempo di reazione, cruciali per l'élite internazionale. Il meeting di Torun è un evento di alto profilo; Simonelli, già sesto con 7.64 in un precedente appuntamento, è chiamato a dimostrare la sua crescita.

Questa qualificazione è un importante punto di partenza per la stagione indoor. L'obiettivo è perfezionare forma e tecnica per le fasi decisive dei Mondiali. La partecipazione offre a Simonelli l'opportunità di consolidare la sua posizione tra i protagonisti della specialità.