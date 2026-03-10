Jannik Sinner, reduce dalla sconfitta in doppio all’esordio all’ATP Masters 1000 di Indian Wells, ha già rivolto lo sguardo al prossimo impegno in singolare, annunciando un cambio di atteggiamento. L’azzurro ha commentato il match, sottolineando che “l’approccio sarà leggermente diverso” in vista della sfida successiva.

Il tennista ha espresso soddisfazione per l’esperienza vissuta in coppia, affermando: “Mi sono divertito, poi siamo stati sfortunati forse nel secondo, ma è un grande amico per me, quindi ci siamo divertiti. Ci conosciamo ormai da un bel po’ di tempo, quindi è stata una bellissima emozione, ma ovviamente domani l’approccio sarà leggermente diverso.

Sono molto contento di far parte sempre di un doppio con lui, adesso ovviamente testa a domani”.

Un’amicizia che va oltre il campo

Il rapporto tra Sinner e il suo compagno di doppio emerge con chiarezza anche dalle parole dello statunitense: “Non eri tu il problema della squadra. Giocare con questo ragazzo è un onore, è una persona speciale e gentile. Sono fortunato a poterlo chiamare amico, ed anche il tennis è fortunato ad avere ragazzi come lui”. Questo scambio testimonia un legame solido e autentico, che ha reso l’esperienza in doppio non solo sportiva, ma anche umana.

Verso il singolare con un nuovo mindset

Il riferimento all’approccio diverso suggerisce che Sinner intende affrontare il match di singolare con maggiore concentrazione e determinazione, probabilmente imparando dall’esperienza del doppio.

L’attenzione è già rivolta al prossimo impegno, con l’obiettivo di entrare in campo con un atteggiamento più mirato e competitivo.

Contesto e precedenti

Il match di doppio a Indian Wells rappresenta un momento di transizione per Sinner, che dopo l’esordio in coppia si prepara a tornare al singolare con un nuovo approccio mentale. Questa dinamica riflette la sua capacità di adattamento e la volontà di trarre insegnamenti da ogni esperienza, anche quelle meno fortunate.