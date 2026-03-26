Jannik Sinner continua a confermarsi tra i protagonisti assoluti del tennis mondiale. Nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami, l’azzurro ha superato Frances Tiafoe con un netto 6-2, 6-2 in poco più di un’ora, conquistando così la sua quarta semifinale nel torneo. Un risultato che certifica la sua continuità ad altissimi livelli e lo rende il primo giocatore nella storia del Miami Open a raggiungere quattro semifinali nelle prime cinque partecipazioni.

Al termine della partita, Sinner ha analizzato la sua prestazione partendo da un aspetto fondamentale: “L’inizio della partita è molto importante, sono partito con un break e ho preso fiducia”.

L’azzurro ha evidenziato come la gestione dei primi momenti del match sia stata decisiva per prendere il controllo e trasformare subito le opportunità in vantaggio concreto. “È stata una partita solida, sono contento del livello. Cerco sempre di restare compatto anche mentalmente, restare calmo e sfruttare le chance che mi si propongono”, ha aggiunto, sottolineando la maturità raggiunta sia dal punto di vista tecnico che mentale.

Solidità mentale e ambizione controllata

Sinner ha messo in campo una prestazione completa, caratterizzata da 33 colpi vincenti e 14 ace, ma soprattutto da una disciplina mentale che gli ha permesso di mantenere sempre il controllo della partita. “È normale essere affamati in questo sport, mentalmente cerco di restare calmo e rilassato fuori dal campo”, ha spiegato, mostrando un approccio equilibrato che gli consente di non lasciarsi travolgere dall’entusiasmo dopo una vittoria così netta.

Il tennista italiano ha poi ribadito l’importanza di restare concentrato in vista della semifinale: “Sono contento, ho messo pressione fin da subito servendo bene e piazzando il break. Ora serve il riposo perché la prossima sarà molto dura”, ha dichiarato ai microfoni. Il prossimo avversario sarà uno tra Alexander Zverev e Francisco Cerúndolo, ma Sinner mantiene la stessa filosofia: “Il mio obiettivo è fare un buon tennis, ovvero l’unica cosa che posso controllare”.

Un traguardo storico per Sinner

Con questa vittoria, Sinner entra nella storia del Miami Open, diventando il primo giocatore capace di raggiungere quattro semifinali nelle prime cinque partecipazioni. Un dato che testimonia la sua presenza stabile ai vertici del tennis mondiale e la capacità di mantenere un rendimento costante nei grandi appuntamenti. L’attenzione ora è tutta rivolta alla semifinale, dove Sinner cercherà di confermare quanto di buono mostrato finora e continuare la sua corsa nel torneo.