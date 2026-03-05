Jannik Sinner aprirà il suo percorso al Masters 1000 di Indian Wells direttamente dal secondo turno. Il suo esordio lo vedrà contrapposto al qualificato ceco Dalibor Svrcina, che ha recentemente superato l’australiano James Duckworth. Si prospetta un debutto sulla carta favorevole per il numero 2 del mondo, il quale affronterà un avversario posizionato al di fuori dei primi cento posti della classifica ATP.

Due potenziali insidie al terzo turno

Il cammino di Sinner potrebbe complicarsi già al terzo turno, dove potrebbe incrociare Denis Shapovalov.

Il tennista canadese ha recentemente sconfitto Stefanos Tsitsipas al terzo set e vanta un bilancio di precedenti in parità (1-1) contro Sinner. Shapovalov, grazie al suo gioco mancino, ha in passato rappresentato un ostacolo significativo per l’azzurro, come dimostrato agli US Open dell’anno precedente. In quell’occasione, Sinner riuscì a rimontare e a imporsi con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3, 6-3.

Un altro ostacolo agli ottavi

Nella fase degli ottavi di finale, Sinner potrebbe incontrare João Fonseca. Il giovane tennista brasiliano, attualmente numero 35 del mondo, arriva al torneo forte dei recenti successi ottenuti a Buenos Aires e Basilea. Non esistono precedenti tra Sinner e Fonseca, ma il momento di forma del brasiliano lo rende un avversario da non sottovalutare.

Contesto e precedenti a Indian Wells

Nelle sue quattro partecipazioni precedenti a Indian Wells, Sinner ha raggiunto per due volte le semifinali, nel 2023 e nel 2024. In entrambe le occasioni, il suo percorso è stato interrotto da Carlos Alcaraz. Il torneo californiano riveste quindi un’importanza particolare per l’atleta italiano, che quest’anno mira a riscattarsi dopo un avvio di stagione non privo di difficoltà. Il tabellone, tuttavia, presenta diversi ostacoli: dopo un esordio considerato agevole, Sinner potrebbe trovarsi di fronte avversari impegnativi già nelle prime fasi, con Shapovalov e Fonseca pronti a mettere alla prova la sua resistenza sul cemento californiano.