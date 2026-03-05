Jannik Sinner si presenta al Masters 1000 di Indian Wells con un obiettivo ben definito: dimostrare una maggiore resistenza in condizioni di gioco difficili. Questa è l’analisi di Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, intervenuto nell’ultima puntata di Tennismania sul canale YouTube di OA Sport.

Indian Wells, un torneo fondamentale

Ambesi ha definito Indian Wells come “una tappa fondamentale. Uno di quei tornei che ha marchiato sul proprio calendario, per mille motivi”. L’uscita prematura da Doha, secondo il giornalista, ha permesso a Sinner di impostare in anticipo un lavoro specifico, finalizzato a migliorare la sua tenuta fisica e mentale in condizioni estreme.

La resistenza come chiave del successo

“A quanto pare Jannik vuole più resistenza in certe condizioni come accaduto in alcune sconfitte recenti. Senza dubbio un banco di prova interessante”, ha aggiunto Ambesi, evidenziando come il torneo californiano possa offrire match impegnativi che spingono il livello di gioco verso l’alto. La preparazione mirata al caldo del deserto californiano, con “ore di lavoro sotto il sole”, conferma la volontà di abituarsi alle condizioni estreme che potrebbero presentarsi durante il torneo. L’allenamento al caldo è considerato un elemento cruciale per l’adattamento a tornei come Indian Wells, fondamentali anche in vista della successiva stagione sulla terra rossa.

Questi elementi confermano e arricchiscono l’analisi di Ambesi, evidenziando come la preparazione fisica e la gestione delle condizioni ambientali siano diventate parte integrante della strategia di Sinner in vista del primo Masters 1000 della stagione.

Nel corso della stessa puntata, Ambesi ha anche commentato il rendimento di Flavio Cobolli ad Acapulco, sottolineando la sua capacità di alternare prestazioni altalenanti ma con un potenziale evidente, e ha richiamato l’attenzione sulle scelte di calendario che Matteo Berrettini dovrà affrontare per tutelare la sua classifica.