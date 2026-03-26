Jannik Sinner si appresta a scendere in campo oggi, alle ore 18.00 italiane, per affrontare Frances Tiafoe nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami. Dopo aver superato in due set Dzumhur, Moutet e Michelsen, il fuoriclasse altoatesino, considerato il grande favorito sul cemento della Florida, si troverà di fronte il numero 19 del seeding. Il bilancio dei precedenti vede Sinner in vantaggio per quattro vittorie a una, con l’ultimo successo ottenuto nella finale del Masters 1000 di Cincinnati. L’unica affermazione di Tiafoe risale invece alla semifinale dell’ATP 500 di Vienna nel 2019.

Negli ultimi giorni, la definizione di “robot” attribuita a Sinner dal giocatore brasiliano Joao Fonseca ha suscitato diverse reazioni. A tal proposito, Andrea Petkovic, ex numero nove del mondo e ora analista tecnica, ha condiviso la sua esperienza dopo aver intervistato l’azzurro in lingua tedesca, durante una puntata del suo podcast “The big T”.

La personalità di Sinner emerge in tedesco

Petkovic ha evidenziato come le lingue possano far emergere lati diversi della personalità: “Ho avuto il piacere di intervistare Jannik in tedesco, sebbene sia bravissimo anche in inglese. È incredibile come parli di tennis: in inglese è ottimo, ma a volte lo trovo un po’ più cauto. È molto più divertente in tedesco o forse semplicemente più sciolto nella lingua con cui è cresciuto.

Credo fermamente che le lingue facciano emergere aspetti differenti della personalità di ognuno”.

Oltre l'immagine del "robot": l'analisi tattica

L’ex giocatrice ha poi elogiato la profondità con cui Sinner analizza il suo tennis, sottolineando: “Il modo in cui parla di tennis, specialmente quando gli si pongono domande su tattiche specifiche, è davvero impressionante. Ricordo un’intervista dopo la sua vittoria su Ben Shelton a Wimbledon in tre set, tutti incredibilmente combattuti, con Ben che aveva giocato eccezionalmente bene. Gli chiesi come avesse gestito la risposta al servizio e il livello di dettaglio con cui rispose fu straordinario”.

Petkovic ha anche raccontato un aneddoto sulle interviste: “Nelle interviste a volte ci concedono minuti interi, ma spesso abbiamo a disposizione solo due domande.

Così, soprattutto quando intervisto in tedesco – dove gli inglesi dietro di me non capiscono che sto ponendo più quesiti – cerco di inserirne tre nella prima domanda. A quel punto vedo Jannik fare quella faccia che ricorda il meme della donna con tutte le equazioni matematiche in testa, come a dire ‘ok, da dove inizio?’. Ma preferisco che sia lui a scegliere, e puntualmente prende sempre la domanda tattica. Si addentra con grande profondità e nei dettagli”.

L’ex tennista ha concluso la sua riflessione in maniera chiara: “Comprendo perché qualcuno possa trovarlo un po’ robotico, ma a mio avviso c’è molto di più in lui, specialmente nella profondità con cui analizza e descrive il suo tennis”.

Sinner: "Non sono una macchina"

Lo stesso Jannik Sinner, in passato, ha voluto chiarire la sua natura, allontanando l'immagine di un giocatore infallibile. In una conferenza stampa dopo il successo contro Denis Shapovalov al terzo turno degli US Open 2025, aveva affermato: “Non sono una macchina, a volte fatico anch’io e quest’oggi non sento di averlo fatto. Semplicemente lui ha giocato una bella partita e l’ho fatto anch’io”. In un’altra occasione, dopo la finale persa contro Carlos Alcaraz sempre agli US Open, aveva ammesso: “E qualche errore: non sono mica una macchina”.