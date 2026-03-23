La corsa al numero uno mondiale si infiamma dopo il Masters 1000 di Miami, con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz protagonisti. L’eliminazione di Alcaraz al terzo turno del torneo ha aperto nuovi e concreti scenari per l’azzurro, che ora ha la possibilità di ridurre il distacco dall’iberico, con un divario che potrebbe oscillare tra un massimo di –2.140 punti e un minimo di –1.190 punti, a seconda del suo percorso nel torneo.

La situazione attuale e i punti in gioco

Carlos Alcaraz, nonostante l’eliminazione al terzo turno, ha visto un leggero incremento nel suo punteggio.

Avendo scartato i 10 punti dell’uscita al primo turno dell’anno precedente, ha incamerato 50 punti per il risultato raggiunto quest’anno. Anche Jannik Sinner ha approdato al terzo turno del Miami Masters. In questo contesto, il divario virtuale tra i due tennisti si attesta a 2.140 punti, una leggera diminuzione rispetto ai 2.150 punti registrati il 16 marzo.

Il cammino di Sinner a Miami è cruciale per la riduzione del gap:

Se Sinner venisse eliminato al secondo turno, il distacco rimarrebbe invariato.

Con il passaggio agli ottavi di finale, il gap scenderebbe a –2.090 punti .

scenderebbe a . L’approdo ai quarti di finale ridurrebbe il distacco a –1.990 punti . Questo risultato è particolarmente significativo, poiché porterebbe il divario sotto la soglia dei duemila punti, rendendo teoricamente possibile il sorpasso già al torneo di Montecarlo.

a . Questo risultato è particolarmente significativo, poiché porterebbe il divario sotto la soglia dei duemila punti, rendendo teoricamente possibile il già al torneo di Montecarlo. In caso di raggiungimento delle semifinali, la distanza si attesterebbe a –1.790 punti .

. Se Sinner arrivasse in finale, il gap si ridurrebbe a –1.540 punti .

si ridurrebbe a . La vittoria del torneo da parte di Sinner rappresenterebbe lo scenario più favorevole, portando il distacco a –1.190 punti. In questa ipotesi, Sinner si presenterebbe a Montecarlo con un divario virtuale di soli –190 punti, considerando che Alcaraz scarterà in quel torneo i 1.000 punti della vittoria ottenuta nel 2025.

Ranking ATP al 16 marzo

Secondo la classifica ATP ufficiale aggiornata al 16 marzo, la vetta era occupata da Carlos Alcaraz con un totale di 13.550 punti.

Al secondo posto si trovava Jannik Sinner con 11.400 punti, evidenziando un distacco di 2.150 punti.

Scenari di distacco dopo Miami

Dopo l’eliminazione di Alcaraz al terzo turno del Masters 1000 di Miami, il suo punteggio è salito a 13.590 punti, mentre Sinner si mantiene a 11.400 punti. Nel caso in cui Sinner riuscisse a conquistare il titolo a Miami, il suo punteggio salirebbe a 12.400 punti, portando il distacco minimo da Alcaraz a –1.190 punti. Il distacco massimo possibile dopo Miami, invece, si attesta a –2.140 punti.