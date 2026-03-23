La lotta per la vetta del ranking ATP tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si intensifica dopo l’eliminazione dello spagnolo dal torneo di Miami. Già la vittoria di Sinner a Indian Wells aveva ridotto il distacco a 2.150 punti; l’uscita di scena di Alcaraz a Miami, sconfitto da Korda, ha ulteriormente modificato gli equilibri nella corsa al numero uno mondiale.

Alcaraz, eliminato al primo turno a Miami nel 2025, perderà solo 10 punti ma ne guadagnerà 50 quest'anno, mantenendo un vantaggio virtuale di 2.140 punti su Sinner. Il ranking virtuale del 22 marzo vede Alcaraz a 13.590 punti e Sinner a 11.450 punti.

Se Sinner raggiungerà almeno i quarti di finale a Miami, il distacco potrebbe scendere sotto i 2.000 punti, rendendo possibile un sorpasso già dal lunedì 13 aprile.

Sinner: le prospettive nella corsa al vertice

Un successo di Sinner a Miami lo porterebbe a 12.400 punti, riducendo il gap da Alcaraz a circa 1.150 punti. In questo scenario, Sinner si presenterebbe al torneo di Montecarlo con un distacco virtuale di soli 150 punti, rendendo la lotta per il primato più avvincente. Il ranking ufficiale ATP al 16 marzo registrava Alcaraz in testa con 13.550 punti e Sinner secondo con 11.400 punti.

La classifica e i prossimi appuntamenti

La classifica ATP vede Novak Djokovic (5.370 punti) al terzo posto, seguito da Alexander Zverev e Lorenzo Musetti.

Il torneo di Miami, in corso sulla costa est degli Stati Uniti, è cruciale. Alcaraz, eliminato al primo turno da David Goffin nel 2025, difende pochi punti; Sinner può sfruttare la sua assenza nell’edizione precedente per guadagnare terreno prezioso.

Il calendario ATP proseguirà con il Masters 1000 di Montecarlo, dove la distanza tra i due potrebbe ulteriormente ridursi. La sfida tra Alcaraz e Sinner rimane aperta e promette ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.