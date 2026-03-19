Jannik Sinner consolida la sua posizione nella ATP Race, la classifica che considera esclusivamente i risultati ottenuti nella stagione in corso. Il tennista italiano, attualmente secondo, ha accumulato 1.900 punti nei tre tornei già conclusi. Ha conquistato 1.000 punti con la vittoria al Masters 1000 di Indian Wells, 800 punti per la semifinale agli Australian Open (dove è stato sconfitto da Novak Djokovic) e 100 punti per i quarti di finale all’ATP 500 di Doha (ko contro Jakub Mensik). Con i 10 punti già certi per il secondo turno del Masters 1000 di Miami, il suo totale sale a 1.910 punti.

La vetta della classifica è occupata da Carlos Alcaraz, che guida con 2.910 punti. Lo spagnolo ha ottenuto 2.000 punti dal successo agli Australian Open, 500 punti dalla vittoria all’ATP 500 di Doha e 400 punti dalla semifinale a Indian Wells, oltre ai 10 punti garantiti per Miami. Sinner potrà solo avvicinarsi, ma non superare Alcaraz dopo il torneo in Florida. Anche con un ipotetico successo a Miami, l'azzurro raggiungerebbe un massimo di 2.900 punti, restando alle spalle del rivale in vista degli appuntamenti sulla terra rossa.

La Top Ten della ATP Race

Dietro ai due leader, il russo Daniil Medvedev occupa la terza posizione con 1.660 punti, seguito da Novak Djokovic a quota 1.400. Seguono il tedesco Alexander Zverev (1.300), l'australiano Alex de Minaur (1.045) e lo statunitense Ben Shelton (1.010).

Sotto i mille punti si trovano il canadese Felix Auger-Aliassime (925), il ceco Jakub Mensik (855) e il kazako Alexander Bublik (760). Questa classifica, aggiornata al 19 marzo, evidenzia il dominio di Alcaraz e Sinner nella prima parte della stagione.

Prospettive future

La transizione alla stagione sulla terra rossa sarà un momento cruciale. Jannik Sinner, forte dei risultati ottenuti, cercherà di ridurre ulteriormente il gap da Carlos Alcaraz, mentre gli altri giocatori della top ten proveranno a migliorare la propria posizione. La graduatoria attuale della ATP Race (al 19 marzo) è la seguente: