Jannik Sinner ha superato un ostacolo più arduo del previsto sul campo dell’Hard Rock Stadium, conquistando l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami. Il numero due del mondo ha sconfitto l’americano Alex Michelsen con il punteggio di 7-5 7-6 (4), dimostrando grande tenacia nel rimontare da situazioni di svantaggio significative nel secondo parziale: sotto 2-5 con un break e poi 1-3 nel tie-break decisivo. In conferenza stampa, l’azzurro ha ribadito la sua filosofia, concentrandosi su ciò che può controllare e accettando che “a volte il tuo rivale gioca meglio”.

La vittoria e la rimonta decisiva

La partita contro Michelsen si è rivelata una vera prova di carattere. Sinner ha saputo elevare il suo livello nei momenti cruciali, potendo contare su un ottimo rendimento al servizio che spesso lo ha tirato fuori dai guai. L’azzurro ha ammesso di essere stato “un po’ fortunato” in un frangente chiave, quando Michelsen serviva per il set e la visibilità era compromessa dal sole. Nonostante le difficoltà, la soddisfazione per la vittoria è stata palpabile, a conferma della sua capacità di “tirar fuori il meglio di sé” nei punti importanti.

Analisi tattica e mentalità vincente

Analizzando la sua prestazione, Sinner ha spiegato la sua strategia: “Anzitutto mi concentro sul servire bene, imparando dalle partite precedenti e comprendendo cosa funziona meglio.” Ha poi aggiunto di apprezzare particolarmente le situazioni di alta pressione, come i tie-break o i game sul 4-4 o 5-5, che lo aiutano a mantenere alta la concentrazione.

Riguardo al suo rapporto con il torneo di Miami, dove ha raggiunto il quinto quarto di finale in carriera, ha notato: “Solitamente mi trovo bene per il rimbalzo più basso della palla e poi sul centrale il vento dà meno fastidio. Quest’anno però, per qualche motivo, lo trovo un po’ più difficile.”

Interrogato su come riesca a mettere pressione agli avversari, Sinner ha evidenziato l’importanza della risposta: “Cerco di rispondere il più possibile.” Ha poi riflettuto sulla pressione che si prova nel servire per chiudere un set, una sensazione universale per tutti i tennisti. La chiusura del match in due set è stata fondamentale anche dal punto di vista fisico, garantendogli un prezioso giorno di riposo in vista dei prossimi impegni.

Record, statistiche e confronto con Alcaraz

Sul suo impressionante record di 28 set consecutivi vinti nei Masters 1000, Sinner ha mantenuto un approccio pragmatico: “È bello saperlo, ma io non ci sto a pensare… Alcune statistiche non sono poi così rilevanti. Vincere set non significa niente: devi vincere la partita.” Questa striscia di vittorie consecutive, che include i titoli conquistati a Parigi lo scorso anno e a Indian Wells in questa stagione, testimonia la sua straordinaria costanza.

Il tennista altoatesino ha anche commentato le recenti dichiarazioni di Carlos Alcaraz, che aveva espresso insofferenza nel vedere gli avversari giocare al di sopra del loro livello abituale contro di lui. Sinner ha risposto con la sua consueta lucidità: “Cerco di trattare tutti gli avversari allo stesso modo.

Ho grande rispetto per loro… A volte, il tuo rivale gioca meglio e devi accettarlo. In questo modo affronto ogni match… È tutto quello che posso controllare.” Riguardo a un possibile incontro con Alcaraz, ha mantenuto la sua concentrazione sul presente: “Alla fine, io ragiono partita per partita. Con lui, nell’eventualità, ci saremmo potuti incontrare in finale.” La vittoria contro Michelsen, ottenuta in un’ora e quarantuno minuti, conferma la sua solidità nei momenti chiave. Sinner si qualifica per i quarti di finale del Miami Open per la quinta volta in altrettante partecipazioni, un traguardo raggiunto in passato solo da Yannick Noah e Stefan Edberg.