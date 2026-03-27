La semifinale del Masters 1000 di Miami si accende con l'attesissimo confronto tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. La sfida, che promette grande spettacolo, è fissata per la notte tra venerdì 27 marzo e sabato 28 marzo, con l'orario italiano che vede l'inizio dell'incontro alla mezzanotte.

Il programma sul Campo Centrale del torneo prevede un'intensa giornata di tennis. Si inizierà alle ore 18:00 con la semifinale del doppio femminile, che vedrà scendere in campo le coppie Dabrowski/Stefani e Siniakova/Townsend. Successivamente, non prima delle 20:00, sarà la volta della prima semifinale maschile.

L'incontro clou tra Sinner e Zverev prenderà il via alle ore 00:00, catalizzando l'attenzione degli appassionati.

Il duello tra i top player e le implicazioni nel ranking

Questo match si configura come un confronto molto avvincente tra due dei tennisti più in forma del circuito: il numero due e il numero quattro del mondo. La posta in gioco è alta anche per il ranking ATP, poiché a partire da lunedì 30 marzo, Alexander Zverev è destinato a tornare al terzo posto della classifica mondiale, superando Djokovic.

I precedenti tra i due contendenti raccontano di una rivalità intensa, con un bilancio favorevole all'azzurro. Jannik Sinner conduce per sette vittorie a quattro negli scontri diretti, e ha dimostrato una netta superiorità negli ultimi sei incontri disputati.

Tra questi, spicca la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells, giocata solo poche settimane prima, dove Sinner ha avuto la meglio.

Il percorso verso la semifinale e la copertura televisiva

Il cammino di Jannik Sinner fino a questa semifinale è stato impeccabile, caratterizzato da prestazioni dominanti. L'italiano ha superato agevolmente i suoi avversari – Dzumhur, Moutet, Michelsen e Tiafoe – tutti sconfitti in due set, dimostrando una forma fisica e tecnica di altissimo livello.

Dall'altra parte del campo, Alexander Zverev ha affrontato un percorso più variegato. Il tedesco ha eliminato Damm, per poi avere la meglio su Cilic in tre set. Ha poi superato Halys in un match combattuto, deciso da due tie-break, e ha infine dominato Cerundolo in un quarto di finale che non ha lasciato spazio a sorprese.

Per non perdere neanche un momento di questa emozionante semifinale, la diretta tv sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Gli appassionati potranno seguire l'incontro anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go, NOW e Tennis TV. Inoltre, OA Sport garantirà una diretta testuale per aggiornamenti in tempo reale. È fondamentale ricordare che gli orari indicati sono quelli italiani; a Miami, il fuso orario è attualmente di cinque ore in meno rispetto all'Italia, e tornerà a sei ore di differenza a partire dalla domenica successiva.

Il Masters 1000 di Miami e la corsa ai punti

Il Miami Open 2026, prestigioso torneo della categoria Masters 1000, si svolge dal 18 al 29 marzo.

La presenza di Sinner, testa di serie numero due, e Zverev, numero quattro, nella parte bassa del tabellone, conferma il loro ruolo di protagonisti assoluti in questa competizione.

Entrambi i tennisti hanno già accumulato un significativo numero di punti nel ranking mondiale. Jannik Sinner vanta 11.400 punti, mentre Alexander Zverev ne ha 4.905. Con 400 punti in palio per la semifinale raggiunta, la vittoria in questo scontro diretto avrà un peso considerevole per le loro posizioni in classifica.