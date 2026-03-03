La nazionale italiana di skateboard si prepara a competere ai Campionati Mondiali che si terranno a San Paolo, in Brasile, dal 4 all’8 marzo. La squadra azzurra, ufficializzata oggi, vede Alessandro Mazzara e Agustin Aquila come i principali atleti di riferimento, rispettivamente nelle discipline park e street.

I convocati per la disciplina park

Il team italiano per il park è composto da Alessandro Mazzara, Guglielmo Marin, Rafael Tomé, Alex Sorgente, Ivan Federico, Greta Samaritani e Gaia Antognoni. Mazzara, attualmente quinto nel ranking mondiale, rappresenta il punto di forza della squadra.

Marin si posiziona ventitreesimo, Tomé trentesimo. Alex Sorgente fa il suo ritorno alle competizioni dopo un periodo di recupero da un infortunio. Federico ha ottenuto il suo posto grazie alla Winter League nazionale, disputata il 15 febbraio ad Arosio (Como). Samaritani e Antognoni completano la rappresentativa femminile.

La squadra per la specialità street

Nella specialità street, la guida della squadra è affidata ad Agustin Aquila, diciottesimo nel ranking mondiale, che rientra in gara dopo un lungo percorso di recupero da un infortunio. Al suo fianco gareggeranno i giovani Alessandro Mudu, Gaia Urbinati e Irene Panzavolta.

Contesto e prospettive future

I Mondiali di skateboard si svolgeranno a San Paolo dal 4 all’8 marzo, in una data posticipata rispetto alla consueta finestra di settembre, chiudendo così ufficialmente il tour 2025.

L'Italia punta a ottenere risultati significativi in entrambe le discipline, con uno sguardo già rivolto alle future Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Dettagli sull'evento mondiale

Il Brasile ospita i Campionati Mondiali di Skateboarding Street e Park a São Paulo, presso il Cândido Portinari Park, dal 1° all’8 marzo 2026. L’evento, organizzato da World Skate e STU, vedrà la partecipazione di circa 400 atleti. Per la prima volta, includerà una competizione dedicata allo Skateboarding Adattivo, sottolineando l'impegno verso l'inclusione e l'accessibilità nello sport.