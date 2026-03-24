Una giornata memorabile per lo sci alpino a Hafjell, dove la diciassettenne altoatesina Anna Trocker ha incantato, conquistando una sorprendente nona posizione nello slalom di Coppa del Mondo. La giovane atleta ha brillato in particolare nella seconda manche, registrando il miglior tempo assoluto, un risultato che segna il suo debutto tra le grandi del circuito. La gara, dominata dalla fuoriclasse Mikaela Shiffrin, ha visto l'americana consolidare ulteriormente la sua leadership nella classifica generale, avvicinandosi a grandi passi alla conquista della Coppa del Mondo.

Shiffrin, un passo dalla Coppa del Mondo

Mikaela Shiffrin ha dimostrato ancora una volta la sua superiorità, imponendo un ritmo inavvicinabile per tutte le avversarie e infliggendo distacchi consistenti. Con questa vittoria, la sciatrice statunitense ha portato il suo vantaggio a ottantacinque punti sulla tedesca Emma Aicher, che ha comunque ottenuto un prezioso terzo posto al traguardo. La contesa per la classifica generale resta, seppur flebilmente, ancora aperta in vista dell'ultima gara, il gigante in programma domani, che deciderà le sorti della stagione.

L'exploit di Anna Trocker: talento cristallino

La prestazione di Anna Trocker rappresenta un vero e proprio exploit. Al suo secondo slalom in carriera in Coppa del Mondo, la giovane altoatesina ha non solo tagliato il traguardo, ma ha anche conquistato i suoi primi punti iridati, un traguardo significativo per un'atleta della sua età.

La sua rimonta è stata spettacolare: ben sei posizioni recuperate nella seconda manche, culminata con il nono posto finale e un ritardo di +2,87 dalla vincitrice. Nonostante un leggero errore nella parte finale del tracciato, il suo talento cristallino è emerso prepotentemente, confermato dal miglior tempo registrato nella seconda discesa.

Dettagli e protagonisti della gara

Sul podio, alle spalle dell'inarrestabile Shiffrin, si è classificata la svizzera Wendy Holdener, con un ritardo di +1,32. Il terzo gradino è stato occupato da Emma Aicher (+1,36), che ha lottato fino all'ultimo. La classifica ha visto poi l'austriaca Katharina Truppe in quarta posizione (+1,67), seguita dall'americana Paula Moltzan (+1,83), che ha perso due posizioni rispetto alla prima manche.

Le svedesi Anna Swenn Larsson (+2,28) e Sara Hector (+2,40) si sono piazzate rispettivamente sesta e settima, precedendo la francese Caitlin McFarlane (+2,59). Per l'Italia, oltre alla brillante Trocker, Lara Della Mea ha concluso la sua prova in ventunesima posizione (+4,23), condizionata ancora da problemi alla schiena.

Il promettente percorso sportivo di Anna Trocker

La performance di Hafjell si inserisce in un percorso di crescita rapida per Anna Trocker. Nata il 23 dicembre 2008 a Fiè allo Sciliar, ha fatto il suo debutto in Coppa del Mondo il 27 dicembre 2025 a Semmering, dove non era riuscita a qualificarsi per la seconda manche. I suoi successi più recenti includono le due medaglie d'oro conquistate ai Mondiali juniores di Narvik 2026, sia nello slalom gigante che nello slalom speciale, a cui si aggiunge un'argento nella combinata a squadre.

Questi risultati le hanno garantito l'accesso alle finali di Coppa del Mondo. In precedenza, aveva già dimostrato il suo valore nella Nor-Am Cup, con due vittorie (uno slalom a Copper Mountain e un gigante a Mont-Tremblant) e un secondo posto, segnali inequivocabili di un futuro brillante nello sci alpino.