Mercoledì 25 marzo 2026, la pista di Hafjell, nei pressi di Lillehammer, sarà teatro dello slalom speciale maschile, l'emozionante prova conclusiva della Coppa del Mondo di sci alpino. La prima manche prenderà il via alle ore 10.30, mentre la decisiva seconda manche è fissata per le ore 13.30. Per seguire l'evento in diretta televisiva, l'appuntamento è su RaiSportHD. Ampia sarà anche la copertura in streaming, disponibile su piattaforme come Rai Play (gratuitamente), Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. Per chi desidera un aggiornamento costante, OA Sport offrirà una dettagliata diretta live testuale.

La startlist dello slalom maschile vedrà scendere in pista i migliori interpreti della disciplina. I primi tre atleti a gareggiare saranno il norvegese Henrik Kristoffersen, lo svizzero Loïc Meillard e il francese Paco Rassat. A seguire, tra i nomi di spicco, si annoverano Clément Noël (FRA), Timon Haugan (NOR), Atle Lie McGrath (NOR), Lucas Pinheiro Braathen (BRA), Eduard Hallberg (FIN), Michael Matt (AUT), Tanguy Nef (SUI), Eirik Hystad Solberg (NOR), Fabio Gstrein (AUT), Victor Muffat-Jeandet (FRA), Linus Strasser (GER) e Armand Marchant (BEL).

La delegazione italiana sarà rappresentata da tre atleti, pronti a contendersi le posizioni di vertice in questa ultima gara stagionale. Alex Vinatzer indosserà il pettorale numero 16, mentre Tommaso Sala scenderà con il numero 18.

Chiuderà la partecipazione azzurra Giuliano Fux, al quale è stato assegnato il pettorale numero 26. La loro prestazione sarà attentamente seguita, in un contesto che chiude un'intensa stagione di Coppa del Mondo.

Contesto e dettagli tecnici della gara

La pista di Hafjell, situata nella regione di Lillehammer, è stata selezionata per ospitare le gare tecniche delle finali di Coppa del Mondo 2025-2026. Queste finali, in programma a Lillehammer dal 21 al 25 marzo, culminano proprio con lo slalom maschile. La gara, che rappresenta l'atto conclusivo della stagione, si svolgerà con la prima manche alle 10.30 e la seconda alle 13.30, come stabilito dal calendario ufficiale FIS. L'evento promette spettacolo e forti emozioni, chiudendo in bellezza il circuito internazionale.