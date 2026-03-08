Merle Fraebel ha conquistato la vittoria nell'ultima tappa della Coppa del Mondo di slittino singolo femminile ad Altenberg, in Germania. Tuttavia, il titolo stagionale è andato a Julia Taubitz, sua connazionale.

La gara tedesca ha visto Fraebel imporsi con un tempo complessivo di 1:43.790, frutto di due discese rispettivamente da 52.036 e 51.754 secondi. La seconda posizione è andata a Julia Taubitz, staccata di 137 millesimi (52.069 e 51.858). Al terzo posto si è piazzata la lettone Kendija Aparjode, che era leader a metà gara e ha concluso con un ritardo di 143 millesimi dalla vincitrice.

Nonostante il successo odierno, Merle Fraebel si è fermata a soli quattro punti dalla connazionale nella classifica generale, non riuscendo così a ribaltare il risultato e consegnando la Sfera di Cristallo a Julia Taubitz.

La competizione ad Altenberg

Il budello di Altenberg ha ospitato l'atto conclusivo della stagione di Coppa del Mondo. Fraebel ha ottenuto il miglior tempo complessivo nella tappa, ma la classifica finale ha premiato la costanza di Taubitz, capace di mantenere un margine minimo nella graduatoria generale.

Classifica generale e titolo

Julia Taubitz si è aggiudicata la Sfera di Cristallo grazie a una stagione caratterizzata dalla regolarità. Il suo vantaggio su Fraebel è stato di quattro punti, nonostante la vittoria di quest'ultima nell'ultima prova.

La competizione tra le due atlete tedesche si è rivelata intensa fino all'ultimo metro, con emozioni fino alla conclusione.

Il dominio tedesco

La finale di Altenberg ha confermato il dominio tedesco nella disciplina dello slittino. Julia Taubitz ha chiuso al primo posto la classifica generale della Coppa del Mondo femminile, mentre Merle Fraebel ha dimostrato di essere una rivale agguerrita, contendendo il titolo fino all'ultimo istante.