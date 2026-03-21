L'Italia ha chiuso la stagione di Coppa del Mondo di snowboard parallelo a Winterberg, in Germania, con prestazioni di rilievo. Nell'ultima tappa del circuito, sulle nevi tedesche, gli azzurri si sono distinti nello slalom parallelo (PSL). La squadra italiana ha risposto con presenza forte e determinata, in gare femminili e maschili.

Le azzurre in evidenza

Nel settore femminile, Lucia Dalmasso ha brillato per costanza e competitività stagionale. A Winterberg, l'atleta italiana ha confermato l'eccellente stato di forma, coronando la stagione con una prestazione significativa.

Il podio ha accolto atlete di diverse nazionalità, a testimonianza dell'alto livello e dell'equilibrio della disciplina. Tra le figure di spicco: la neerlandese Michelle Dekker e l'austriaca Sabine Payer.

La gara maschile

In campo maschile, la vittoria è andata al sudcoreano Sangho Lee, che ha superato in finale l'austriaco Christoph Karner, rivelazione della giornata. Terzo posto per Alexander Payer. Tra gli italiani, Maurizio Bormolini ha raggiunto i quarti di finale, un risultato che ribadisce la sua presenza costante e autorevole tra i migliori interpreti della specialità, consolidando il percorso stagionale.

Bilancio positivo snowboard italiano

La stagione di Coppa del Mondo di snowboard parallelo si chiude con un bilancio molto positivo per la squadra italiana.

Gli atleti azzurri hanno dimostrato di poter competere ai massimi livelli, ottenendo risultati significativi e confermando il valore del movimento. La loro competitività evidenzia una profondità e preparazione che fanno ben sperare per il futuro. La squadra si appresta ad affrontare le prossime sfide internazionali, forte dell'esperienza e con l'obiettivo di raggiungere traguardi ambiziosi.