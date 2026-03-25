La Nazionale italiana di snowboardcross si appresta a concludere la stagione di Coppa del Mondo 2025-2026 con l'atteso appuntamento finale. La località di Mont-Sainte-Anne, in Canada, ospiterà le gare decisive da venerdì 27 a sabato 28 marzo, un evento che vedrà impegnati cinque atleti azzurri. Tutti gli occhi saranno puntati su Michela Moioli, considerata la punta di diamante della spedizione italiana, pronta a lasciare il segno nell'ultimo confronto stagionale.

Questa edizione della Coppa del Mondo di snowboardcross è stata caratterizzata da un formato ridotto rispetto al calendario tradizionale, con sole quattro tappe disputate finora.

Tra queste, la tappa di Erzurum è stata particolarmente significativa per le numerose assenze, dovute a motivi legati al conflitto in Medio Oriente. Inoltre, la stagione ha incluso la parentesi dei prestigiosi Giochi Olimpici. La squadra italiana, che non ha preso parte alle gare in Turchia tra il 6 e l'8 marzo a causa di problemi logistici e per ragioni di sicurezza, si presenta ora sulle nevi nordamericane di Mont-Sainte-Anne con l'obiettivo di ottenere risultati importanti. L'ultimo atto stagionale del circuito maggiore prevede una sola gara individuale, contrariamente al doppio appuntamento inizialmente programmato, aumentando così la pressione e l'importanza di ogni singola discesa.

Le Convocazioni e gli Obiettivi Azzurri

Il direttore tecnico azzurro, Cesare Pisoni, ha ufficializzato le convocazioni per questa cruciale trasferta oltreoceano. Nel settore femminile, la squadra sarà composta da Michela Moioli, da Lisa Francesia Boirai – che ha recentemente conquistato il titolo di campionessa mondiale juniores, dimostrando un talento promettente – e da Sofia Groblechner. Per quanto riguarda il settore maschile, scenderanno in pista Lorenzo Sommariva e Niccolò Colturi. L'obiettivo primario della spedizione è chiaro: arricchire il bottino di podi stagionali in Coppa del Mondo. Attualmente, il contatore per l'Italia è fermo a quota due, entrambi ottenuti nella tappa inaugurale di Cervinia.

In quell'occasione, Michela Moioli si aggiudicò un secondo posto nella gara individuale, a cui si aggiunse un altro secondo posto conquistato dalla coppia Moioli/Sommariva nel format del Mixed Team, evidenziando il potenziale della squadra nelle competizioni a squadre.

Il Contesto della Stagione e il Calendario Finale

La Coppa del Mondo di snowboard 2026, giunta alla sua trentaduesima edizione, ha preso il via il 29 novembre 2025 a Secret Garden, in Cina. Il circuito si concluderà ufficialmente il 29 marzo 2026 proprio a Mont-Sainte-Anne, in Canada, come confermato dalla Federazione internazionale. Questa tappa canadese rappresenta dunque l'evento conclusivo di una stagione intensa, che ha visto diverse interruzioni significative.

Il calendario è stato infatti scandito dalla pausa per i Giochi Olimpici invernali di Livigno e dai Winter X Games di Aspen, eventi di grande risonanza che hanno temporaneamente spostato l'attenzione degli atleti e del pubblico. La località canadese si prepara ad ospitare l'ultima gara individuale di snowboardcross, un'occasione fondamentale per gli atleti italiani di dimostrare il loro valore e, si spera, aggiungere nuovi prestigiosi podi al palmarès stagionale della Nazionale azzurra, chiudendo in bellezza un'annata ricca di sfide e opportunità.