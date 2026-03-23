Il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, ha subito una sorprendente eliminazione ai sedicesimi di finale del Miami Open. Il campione spagnolo è stato sconfitto dallo statunitense Sebastian Korda in una battaglia di tre set, con il punteggio finale di 6-3, 5-7, 6-4. Questo brusco stop interrompe la sua corsa nel prestigioso torneo disputato a Miami Gardens il 22 marzo.

La sconfitta rappresenta un nuovo passo falso per Alcaraz in Florida, dopo l'eliminazione precoce già registrata lo scorso anno al secondo turno contro David Goffin. Il ko di quest'anno contro Korda offre ora al numero due del ranking ATP, Jannik Sinner, un'importante opportunità per ridurre ulteriormente il distacco in classifica mondiale, intensificando la lotta per la vetta.

L'andamento del match

La partita ha visto Carlos Alcaraz iniziare con determinazione, ma Sebastian Korda ha saputo reagire con freddezza. Lo statunitense si è imposto nel primo set per 6-3. Il secondo parziale è andato allo spagnolo per 7-5, ma nel set decisivo Korda ha avuto la meglio chiudendo 6-4. Questo risultato segna un'interruzione significativa per Alcaraz, che aveva iniziato la stagione 2026 in maniera trionfale, conquistando il successo all'Australian Open e mantenendo una striscia di sedici vittorie consecutive.

Le implicazioni e il percorso a Miami

L'eliminazione di Alcaraz interrompe la sua serie positiva e riaccende le speranze di Jannik Sinner nel ranking ATP. Per Korda, invece, si tratta di un risultato di grande rilievo che lo proietta con fiducia nelle fasi successive del torneo.

Il Miami Open continua a rivelarsi un terreno insidioso per il giovane campione spagnolo: dopo il trionfo del 2022, le edizioni successive si sono rivelate meno fortunate, con eliminazioni premature che hanno deluso le aspettative. Durante il match, Alcaraz ha espresso frustrazione, arrivando a dire “Non posso più, voglio andare a casa”, mentre Korda ha mantenuto la calma nei momenti cruciali, capitalizzando le occasioni nei punti chiave.