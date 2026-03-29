La squadra italiana di spada maschile ha sfiorato la vittoria nella prova a squadre della Coppa del Mondo ad Astana, conquistando un prestigioso secondo posto. Il quartetto azzurro (Matteo Galassi, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Simone Mencarelli) si è arreso in finale contro la Francia, dopo un incontro combattuto ed emozionante.

La finale è stata un testa a testa, con il massimo vantaggio francese di tre stoccate prima degli ultimi due assalti. Andrea Santarelli ha riportato l'Italia a una sola lunghezza. L'ultimo assalto ha visto Davide Di Veroli e il francese Aymerick Gally chiudere con 14 stoccate a testa.

Sul 44-44, la stoccata decisiva del transalpino ha fissato il 45-44 finale, consegnando la vittoria alla Francia.

Il cammino degli azzurri verso il podio

Il percorso della squadra italiana è iniziato nei sedicesimi con una vittoria combattuta contro l'India (44-41). Seguono i netti successi contro Corea del Sud (45-31) e Svizzera (45-36) nei quarti. In semifinale, l'Italia ha superato il Giappone per 45-42, mantenendo sempre il vantaggio.

Il Giappone, dopo la sconfitta contro l'Italia, ha conquistato il terzo posto sul podio, battendo i padroni di casa del Kazakhstan per 44-42 nella finalina.

Un risultato che conferma l'alto livello italiano

La finale combattutissima contro la Francia ha evidenziato l'alto livello della squadra italiana.

Nonostante la sconfitta di misura, la capacità di tenere testa a una delle nazionali più forti conferma il valore del gruppo. La prestazione ad Astana, culminata con il secondo posto, è un risultato significativo che dimostra la competitività degli spadisti azzurri a livello internazionale.