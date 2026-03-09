Sipario calato sui Mondiali Allround di speed skating a Heerenveen, teatro dell’atto finale della stagione internazionale. Nella gara femminile, la norvegese Ragne Wiklund ha conquistato il titolo mondiale allround, precedendo l’olandese Marijke Groenewoud e la giapponese Miho Takagi. Per l’Italia, l’attenzione era focalizzata su Francesca Lollobrigida, che ha concluso al sesto posto nella classifica generale. Il suo piazzamento è stato determinato dal nono tempo nei 1500 metri (1’56”27) e, in particolare, dal terzo tempo nei 5000 metri (6’56”77), distanza in cui aveva ottenuto un successo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Una prova solida e generosa, quella di Lollobrigida, atleta che ha dato il massimo in una stagione lunga e culminata con i successi olimpici. Proprio da qui nasce l’interrogativo che aleggia nell’ambiente: sarà stata l’ultima gara in carriera per la pattinatrice azzurra? Lollobrigida ha già segnato pagine storiche per lo speed skating italiano e, dopo aver raggiunto l’apice olimpico davanti al pubblico di casa, potrebbe scegliere di ritirarsi nel momento di massimo splendore. Al momento non vi sono annunci ufficiali, ma il dubbio persiste, conferendo a questo sesto posto significati quasi simbolici.

Il futuro azzurro ha un volto nuovo

Se il presente dello speed skating italiano passa ancora per l’esperienza di Lollobrigida, il futuro sembra invece identificarsi con Riccardo Lorello.

Il pattinatore azzurro ha anch’egli concluso al sesto posto nella classifica allround, ma con segnali estremamente incoraggianti. Ha ottenuto il suo personale nei 1500 metri in 1’45”57 e un quinto posto nei 10000 metri in 12’50”49. Questo risultato giunge poche settimane dopo il bronzo olimpico nei 5000 metri ai Giochi, confermando l’evidente crescita del giovane atleta.

La competizione maschile è stata dominata dal norvegese Sander Eitrem, oro allround dopo il titolo olimpico sui 5000 metri. Ha preceduto il ceco Metoděj Jílek e il polacco Vladimir Semirunniy, mentre l’americano Jordan Stolz è rimasto fuori dal podio.

Bilancio e prospettive

Il bilancio azzurro di questi Mondiali disegna un quadro chiaro: Lollobrigida, simbolo di un ciclo straordinario e forse giunta al momento delle grandi decisioni; Lorello, volto nuovo di un movimento con potenziale di crescita.

Qualora per Francesca si trattasse effettivamente dell’ultima gara, il testimone sembra pronto a passare di mano. Si pensa anche a chi, come Serena Pergher, specialista della velocità, non ha potuto gareggiare a causa di un infortunio muscolare. Per lo speed skating italiano, dopo Milano Cortina, il futuro potrebbe essere appena iniziato.