L’Italia ha sfiorato la medaglia nella staffetta mista ai Mondiali Junior di speed skating, disputati sull’anello di ghiaccio di Inzell, in Germania. La coppia azzurra composta da Noemi Libralesso e Lorenzo Minari ha chiuso al quarto posto con il tempo di 3’01"91, a soli 0"56 dal podio.

Gara mista: Cina d’oro, Italia quarta

La competizione a coppie miste ha visto la vittoria della Cina in 3’00"56, seguita dalla Norvegia (+0"77) e dalla Corea del Sud (+1"79), che ha conquistato il bronzo. Il duo italiano, pur offrendo una prestazione convincente, non è riuscito a inserirsi nella top tre, fermandosi a un soffio dal podio.

Altri risultati azzurri nel team pursuit e team sprint

Nella stessa giornata, il team pursuit maschile ha visto la formazione italiana, con Minari, Mattia Leonardelli e John Bernardi, classificarsi al quinto posto (3’53"97). L’oro è andato al Giappone (3’43"03), davanti a Paesi Bassi (3’47"33) e Germania (3’49"46).

Per quanto riguarda il team pursuit femminile, Libralesso, Giorgia Franceschini e Camilla Zazzarini hanno concluso al decimo posto (3’25"36). La competizione è stata dominata dall’Olanda (3’04"89), seguita da Cina (+0"72) e Germania (+2"09).

Le prove di team sprint, senza rappresentanti italiani, hanno visto il trionfo femminile del Kazakistan (1’28"77) su Polonia (+0"17) e Paesi Bassi (+0"94).

Nella gara maschile, la Germania si è imposta in 1’20"86, precedendo Norvegia (1’21"06) e Corea del Sud (1’21"16).

Mass Start e conclusioni della rassegna

Le gare di Mass Start hanno visto la vittoria della polacca Hanna Mazur (con Camilla Zazzarini 16ª) e del kazako Vadim Chebardakov (con John Bernardi 14°).

La giornata intermedia dei Mondiali Junior, svoltasi sabato 28 febbraio, aveva già visto l’Italia ottenere piazzamenti significativi: Lorenzo Minari dodicesimo nei 1.000 metri, John Bernardi e Mattia Leonardelli subito dietro, e Noemi Libralesso trentatreesima nei 1.000 femminili. La manifestazione si è conclusa il 1° marzo con le staffette e le Mass Start, culminando nella prova mista che ha visto gli azzurri sfiorare il podio.