Ore di grande fermento e decisioni cruciali in casa Spezia. La posizione del tecnico Roberto Donadoni è sempre più in bilico, con l'allenatore bergamasco a rischio esonero dopo aver collezionato la decima sconfitta in ventidue partite. Questa serie negativa spinge la dirigenza a valutare un cambio alla guida tecnica per dare una scossa alla squadra.

La mattinata si preannuncia decisiva per il futuro di Donadoni. È atteso un faccia a faccia determinante tra il tecnico e il presidente Charlie Stillitano, arrivato in Italia la scorsa settimana proprio per affrontare la delicata situazione.

L'esito di questo incontro sarà fondamentale per definire le prossime mosse del club. Nel frattempo, la società ha già provveduto a preallertare Luca D’Angelo, il quale era stato esonerato lo scorso novembre per fare spazio proprio a Donadoni. Questa mossa suggerisce che il ritorno di D’Angelo in panchina sia una possibilità concreta e imminente.

La difficile situazione in classifica e il rendimento di Donadoni

La classifica di Serie B riflette appieno il periodo di difficoltà che sta attraversando lo Spezia. La squadra occupa attualmente il terzultimo posto, una posizione estremamente pericolosa che la vede a un solo punto dalla zona play-out e a quattro lunghezze dalla salvezza diretta. Con sole sei partite ancora da disputare, ogni decisione assume un peso specifico enorme per le sorti del campionato ligure.

Sotto la guida di Roberto Donadoni, la squadra ha faticato a trovare la giusta continuità e i risultati sperati. In ventuno turni di campionato, i liguri hanno raccolto un totale di 23 punti. Un rendimento che, pur avendo mostrato un leggero miglioramento nella media punti rispetto alla gestione precedente, non è stato sufficiente a invertire la rotta e a tirare fuori la squadra dalla zona critica della classifica. Questa performance ha alimentato le contestazioni da parte della tifoseria e ha reso la posizione del tecnico sempre più precaria, come già accaduto in passato.

Il possibile ritorno di Luca D’Angelo: un'opzione concreta

L'ipotesi di un ritorno di Luca D’Angelo sulla panchina dello Spezia si fa sempre più concreta.

D’Angelo, che era stato esonerato a novembre dopo un avvio di stagione considerato difficile, è stato nuovamente contattato dal club. La sua figura è ben nota nell'ambiente spezzino, avendo già guidato la squadra in passato con risultati significativi. La sua precedente esperienza, infatti, è culminata con una salvezza ottenuta e una finale playoff sfiorata, dimostrando la sua capacità di gestire momenti delicati e di ottenere il massimo dalla squadra.

Già nel mese di febbraio, la possibilità di un rientro di D’Angelo era stata oggetto di discussione. In quel periodo, la società aveva mantenuto i contatti con l'allenatore, mentre la tifoseria invocava a gran voce il suo ritorno, manifestando un chiaro malcontento nei confronti della gestione tecnica di Donadoni.

Dopo una sconfitta interna che aveva ulteriormente indebolito la posizione di Donadoni, la società sembrava già orientata verso un cambio in panchina, un'eventualità che ora appare più che mai vicina a concretizzarsi.

La decisione finale, attesa entro la fine della mattinata, determinerà il percorso che lo Spezia intraprenderà nelle decisive sei giornate di campionato. La posta in gioco è altissima: la permanenza in Serie B e la necessità di ritrovare fiducia e risultati per evitare la retrocessione. Il club si trova di fronte a una scelta cruciale che potrebbe segnare il destino della stagione.