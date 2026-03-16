Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha presentato il progetto “Sport Illumina”, un’iniziativa promossa da Sport e Salute con un finanziamento di 31,8 milioni di euro. L’obiettivo principale è la riqualificazione urbana e sociale di luoghi pubblici, rendendoli accessibili per la pratica di attività motoria gratuita. Il primo intervento concreto è già in fase di realizzazione a Cologno Monzese, dove sorgerà un’area sportiva moderna e aperta a tutti, completa di campo da basket 3x3, area calisthenics e parete per l’arrampicata.

La visione dietro “Sport Illumina”

La visione alla base di “Sport Illumina” è stata illustrata dal ministro Abodi, che ha descritto «un’Italia nella quale lo sport è un diritto e nella quale ogni piazza, ogni quartiere, ogni città diventa un palcoscenico di energia, inclusione e futuro». Il progetto mira a intervenire in particolare nelle aree dove si manifestano disagi sociali e fenomeni criminali, seguendo l’approccio già adottato in contesti come Caivano. Il governo sta destinando significative risorse finanziarie e implementando progetti su vasta scala, «come mai successo nella storia della Repubblica», per dotare le comunità di nuove infrastrutture pubbliche. Tra queste, si contano 1.543 spazi attrezzati nei Comuni del Sud con meno di 10.000 abitanti, ai quali si aggiungono le 85 nuove progettualità previste da “Sport Illumina”.

Dettagli e impatto sul territorio

L’intervento pilota a Cologno Monzese rappresenta il primo degli 85 progetti previsti a livello nazionale. Questa area sportiva, progettata per essere aperta e accessibile a tutti, offrirà un campo da basket 3x3, un’area per il calisthenics e una parete per l’arrampicata. Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, ha sottolineato che l’iniziativa è «una risposta concreta di Sport e Salute a una domanda sempre crescente di spazi e luoghi dove poter svolgere attività fisica e sportiva in maniera libera, gratuita e accessibile». L’obiettivo è abbattere «alcune delle barriere d’accesso allo sport», con un impegno che si estende oltre l’inaugurazione, consolidandosi nella gestione quotidiana degli spazi.

Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, ha evidenziato la semplicità ma la forza dell’idea alla base di “Illumina”: «il buio si deve trasformare in opportunità e il silenzio nel battito di una comunità». La missione è «generare valore sociale», accendendo i territori «con l’arma più potente che abbiamo: la bellezza dello sport praticato, libero e accessibile a tutti, perché lo sport è vita e illumina tutto».

Il quadro nazionale del progetto

Il progetto “Sport Illumina” coinvolgerà complessivamente ottantacinque Comuni, selezionati tramite un avviso pubblico lanciato tra aprile e maggio. L’obiettivo è realizzare playground modulari, inclusivi, riconoscibili e funzionali per attività sportive e ricreative in aree pubbliche di libero accesso.

Le risorse complessive stanziate ammontano a circa 31,8 milioni di euro. Sport e Salute si farà carico della gestione e manutenzione di questi spazi per un periodo di sei anni, assicurando l’accesso libero e gratuito ai cittadini. Le prime inaugurazioni sono attese per la primavera del 2026.