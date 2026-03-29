La domenica 29 marzo si preannuncia ricca di eventi sportivi in diretta televisiva e streaming. Fin dalle prime ore, il Gran Premio di Formula 1 a Suzuka, Giappone, vedrà Kimi Antonelli in pole position, con la Ferrari che cercherà di sorprendere. Il mondo dei motori proseguirà con il Motocross in Svizzera e la MotoGP ad Austin, Texas, dove Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi puntano a essere protagonisti.

Il ciclismo offrirà appuntamenti di rilievo con la Gand-Wevelgem, la Settimana Coppi & Bartali e il Giro di Catalogna. Nel tennis, la finale di Miami vedrà Jannik Sinner sfidare Jiri Lehecka, puntando al Sunshine Double.

Nel doppio femminile, Jasmine Paolini e Sara Errani cercheranno di imporsi in Florida. Completano il quadro i Mondiali di curling (Italia vs Germania), i playoff Scudetto del volley maschile e femminile, e la Serie A di basket.

Serie A: trentesima giornata, calendario e orari

Il campionato di Serie A riparte con la trentesima giornata, undicesima del girone di ritorno, da sabato 29 a lunedì 31 marzo. Sabato: Juventus-Genoa (18:00) e Lecce-Roma (20:45). Domenica: Cagliari-Monza (12:30), Fiorentina-Atalanta (15:00), Inter-Udinese (18:00) e Napoli-Milan (20:45). Lunedì chiuderanno Verona-Parma (18:30) e Lazio-Torino (20:45).

Tutti gli incontri saranno su DAZN, con alcune gare anche su Sky e NOW. Le partite Sky si potranno seguire tramite Sky Go.

DAZN consente la visione su Smart TV, dispositivi digitali, computer e smartphone. L'app DAZN è accessibile ai clienti Sky Q nella sezione app.

Come seguire tutti gli eventi in streaming

La copertura televisiva e streaming degli eventi sportivi di questa domenica garantisce agli appassionati di non perdere nessun appuntamento. Una programmazione dettagliata, con orari e piattaforme, permette di seguire ogni competizione. Oltre al calcio, la varietà di discipline – dai motori al ciclismo, dal tennis al volley – assicura una giornata ricca di emozioni. Il palinsesto completo offre flessibilità per pianificare la visione, sfruttando le opzioni delle principali piattaforme. La diretta streaming è un valore aggiunto, permettendo di vivere ogni momento sportivo, ovunque ci si trovi.