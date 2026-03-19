Oslo-Holmenkollen, 19 marzo 2026 – La sprint femminile apre la tappa conclusiva della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. La gara, in programma alle ore 16:15, rappresenta l’ultima prova contro il cronometro della stagione e vede la partecipazione delle migliori atlete del circuito internazionale.
Contesto e Protagoniste
La tappa di Oslo-Holmenkollen segna la conclusione della stagione di Coppa del Mondo femminile. Lou Jeanmonnot guida la classifica generale con un ampio margine su Suvi Minkkinen. Tra le protagoniste figurano anche Anna Magnusson, Elvira Oeberg e Lisa Vittozzi, che occupano posizioni di rilievo nella graduatoria.
Le Azzurre in Gara
Oltre a Lisa Vittozzi, sono al via Michela Carrara, Hannah Auchentaller, Rebecca Passler, Martina Trabucchi e Samuela Comola, quest’ultima reduce da buoni risultati in IBU Cup. Una prestazione di rilievo nella sprint odierna potrebbe garantire loro un pettorale per la mass start di domenica, ultima gara della stagione.
Classifiche: Dettaglio Sprint e Generale
Secondo la classifica aggiornata al 25 gennaio 2026, Lou Jeanmonnot guida la Coppa del Mondo femminile con 848 punti, seguita da Suvi Minkkinen (646), Anna Magnusson (585), Maren Kirkeeide (576), Hanna Oeberg (560), Elvira Oeberg (506), Lisa Vittozzi (494), Camille Bened (491), Justine Braisaz‑Bouchet (478) e Dorothea Wierer (456).
Nella classifica sprint, Lisa Vittozzi è settima con 173 punti, alle spalle di Lou Jeanmonnot (311), Suvi Minkkinen (255), Maren Kirkeeide (239), Hanna Oeberg (238), Elvira Oeberg (218) e Anna Magnusson (210).