La Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP, inizialmente prevista per le ore 21.00 italiane di sabato 28 marzo sul circuito di Austin, subirà un leggero ritardo. La partenza della gara veloce è stata posticipata di dieci minuti, con lo start fissato ora alle ore 21.10. Il rinvio si è reso necessario a causa di una bandiera rossa sventolata durante il Q1 delle qualifiche della Moto2, che ha imposto agli organizzatori una revisione della programmazione.

La Sprint Race, che si disputerà sulla distanza di dieci giri, promette grande equilibrio e spettacolo in poco più di venti minuti.

La griglia di partenza vedrà Fabio Di Giannantonio in pole position, affiancato da Marco Bezzecchi, attuale leader della classifica generale, e da Pedro Acosta. Francesco Bagnaia partirà dalla seconda fila, mentre Marc Marquez dovrà recuperare dalla sesta posizione.

Orario aggiornato e dove seguire la Sprint Race

Il nuovo calendario per la Sprint Race del GP degli USA conferma la partenza alle ore 21.10 italiane di sabato 28 marzo. L'evento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e, in chiaro, su TV8. Per lo streaming, la gara sarà disponibile gratuitamente su tv8.it, mentre gli abbonati potranno seguirla tramite Sky Go e NOW. Una diretta testuale completerà l'offerta informativa per gli appassionati.

Il programma completo del weekend di MotoGP ad Austin

Il fine settimana del Motomondiale ad Austin ha offerto un ricco programma di appuntamenti. Le sessioni di prove libere e le qualifiche si sono svolte regolarmente, con la sola eccezione del ritardo in Moto2. La Sprint Race è il momento clou del sabato, seguita dal Paddock Live Show. Domenica sarà la volta della gara principale della MotoGP, con partenza alle ore 21.00 italiane. Tutte le sessioni sono state e saranno trasmesse in diretta su TV8 e sulle piattaforme Sky, garantendo una copertura completa del weekend texano.