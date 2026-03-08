La staffetta femminile 4×6 km di biathlon a Kontiolahti ha visto la Svezia imporsi con autorità. L’Italia, priva di Dorothea Wierer, ha chiuso in decima posizione, accusando un distacco di oltre tre minuti dalle vincitrici.

La gara e il risultato

La Svezia ha dominato la competizione, grazie a una prestazione solida dalla prima all’ultima frazione. Le sorelle Oeberg e le loro compagne hanno costruito un vantaggio decisivo già nella terza frazione. La Francia si è dovuta accontentare del secondo posto, mentre la Norvegia ha completato il podio.

L’Italia, schierata con Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Martina Trabucchi e Lisa Vittozzi, ha iniziato bene, mantenendo la corsa per la top five nella prima parte della gara.

Tuttavia, un poligono disastroso di Trabucchi ha compromesso la classifica, relegando le azzurre al decimo posto finale.

Dettagli della classifica

La Svezia ha tagliato il traguardo in 1:09:33,2. La Francia ha concluso a +40,6 secondi, la Norvegia a +1:06,8, la Repubblica Ceca quarta a +1:30,6 e la Polonia quinta a +1:54,0. L’Italia ha terminato a +3:08,2 minuti, piazzandosi in decima posizione.

Lisa Vittozzi ha concluso l’ultima frazione, confermando la decima posizione dopo l’ultimo poligono. Le azzurre hanno pagato cari gli errori al tiro, in particolare nella terza frazione.

Contesto e prospettive

Questa gara rappresenta il primo impegno ufficiale per la squadra italiana femminile dopo il ritiro di Dorothea Wierer.

La decima piazza, pur essendo un risultato deludente, offre spunti per riflessioni e per la definizione di nuovi assetti in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

La prestazione di Auchentaller e Carrara era stata incoraggiante, ma l’errore di Trabucchi ha vanificato ogni speranza di rimonta. Vittozzi ha chiuso con determinazione, ma il distacco accumulato era ormai troppo ampio.

La Svezia conferma il suo stato di forma

La Svezia ha confermato il suo stato di forma dopo le Olimpiadi, riscattandosi con una prova impeccabile nella staffetta femminile di Kontiolahti. L’Italia, invece, ha mostrato segnali di crescita, ma deve lavorare sulla consistenza al poligono per tornare competitiva ai vertici.