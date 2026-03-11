L’Italia ha compiuto un’impresa memorabile a Houston, vincendo 8‑6 contro gli Stati Uniti nel girone del World Baseball Classic. La vittoria è destinata a restare nella leggenda del baseball italiano, rappresentando un traguardo storico per la Nazionale guidata da Francisco Cervelli.

La partita e il risultato

A Houston, nel corso del girone del World Baseball Classic, l’Italia ha sconfitto gli Stati Uniti con il punteggio di 8‑6. Si tratta di un risultato definito “storico” perché, pur non essendo la prima affermazione azzurra contro gli americani, è la prima ottenuta contro una selezione statunitense composta interamente da giocatori delle Major League e a un livello così elevato.

Il significato di una vittoria senza precedenti

Il successo assume un valore particolare: mai prima d’ora l’Italia aveva battuto una formazione Usa formata esclusivamente da professionisti della MLB. Questo trionfo segna una svolta nella storia del baseball nazionale, confermando la crescita e la competitività della squadra azzurra sul palcoscenico internazionale.

La cronaca della partita

L’Italia ha costruito il vantaggio iniziale grazie a fuoricampo di Kyle Teel, Sam Antonacci e Jac Caglianone, portandosi sull’8‑0. Il lanciatore Michael Lorenzen ha dominato per oltre quattro riprese, concedendo pochissimo al lineup statunitense. Nella parte finale della gara, gli Stati Uniti hanno tentato una rimonta, ma il rilievo Greg Weissert ha chiuso l’incontro con uno strike‑out su Aaron Judge, sigillando la vittoria azzurra.