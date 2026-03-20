Una Linn Svahn in stato di grazia ha conquistato una sorprendente vittoria nella 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli, disputata a Lake Placid. Questa tappa, l'ultima della Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026, ha visto la sciatrice svedese imporsi su una delle sue più acerrime rivali, Frida Karlsson, con un margine esiguo di soli 1,4 secondi. La competizione si è svolta sotto una fitta nevicata, aggiungendo un elemento di sfida e drammaticità alla gara.

Il trionfo inaspettato di Svahn

Partita con il pettorale numero dieci, Svahn ha dimostrato fin da subito un'eccezionale determinazione, imponendo un ritmo elevato e costante.

Nei primi intertempi, la sciatrice è riuscita a guadagnare un vantaggio significativo, accumulando circa dieci secondi sulle inseguitrici. Nonostante Frida Karlsson abbia tentato una rimonta nella seconda metà del percorso, mostrando la sua consueta tenacia, Svahn ha saputo resistere con fermezza fino al traguardo. Ha tagliato il nastro in un tempo di 29 minuti, 4 secondi e 4 decimi, assicurandosi così la sua prima vittoria in un distanziale con partenza a intervalli. Questo successo assume un valore particolare per Svahn, che in carriera aveva già collezionato quindici vittorie in gare sprint e tre in mass start, ma mai in questa specifica tipologia di prova.

Un duello svedese all'ultimo respiro

La gara si è trasformata in un vero e proprio duello svedese, mantenendo alta la tensione fino agli ultimi metri. Il distacco minimo di appena 1,4 secondi tra Linn Svahn e Frida Karlsson testimonia l'intensità della battaglia in pista. A completare il podio, in terza posizione, si è classificata la norvegese Heidi Weng, che ha concluso la sua prova con un ritardo di 22,1 secondi dalla vincitrice. Al termine della competizione, Svahn ha espresso la sua soddisfazione, commentando: “È stato molto tirato, ma oggi sono stata quella che ha avuto i secondi dalla sua parte”. Una dichiarazione che sottolinea la sua consapevolezza di aver prevalso in una sfida estremamente equilibrata.

Le prestazioni delle atlete italiane

In una giornata che ha visto il predominio delle atlete scandinave, le rappresentanti italiane non sono riuscite a emergere nelle posizioni di vertice. La migliore tra le azzurre è stata Iris de Martin Pinter, che ha chiuso la sua gara in trentunesima posizione, con un ritardo di 2 minuti, 49 secondi e 6 decimi dalla vincitrice. A seguire, Caterina Ganz si è classificata trentottesima, accusando un distacco di 3 minuti, 19 secondi e 6 decimi. Infine, Federica Cassol ha terminato la sua prova in cinquantacinquesima posizione, con un ritardo di 4 minuti e 54 secondi. Le performance delle italiane evidenziano la necessità di un ulteriore lavoro per colmare il divario con le atlete di punta del circuito mondiale, specialmente in questa disciplina.

Contesto stagionale e precedenti significativi

La vittoria di Linn Svahn a Lake Placid non è solo un successo isolato, ma rappresenta un momento cruciale nella sua traiettoria sportiva. Questa affermazione nella 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli segna un'importante evoluzione per l'atleta, tradizionalmente più forte nelle gare sprint, dove ha costruito gran parte della sua reputazione. Il risultato di Lake Placid ribalta in parte gli equilibri recenti, considerando che Frida Karlsson aveva dimostrato una netta superiorità nella 10 km classica disputata a Lahti l’8 marzo. In quell'occasione, Karlsson aveva dominato la gara, vincendo con un vantaggio di 4,1 secondi proprio su Svahn e confermando la supremazia svedese nella disciplina. Questa alternanza di successi tra le due campionesse rende la rivalità ancora più avvincente e imprevedibile per il prosieguo della stagione e per le future competizioni.