La Strade Bianche, giunta alla sua ventesima edizione, prenderà il via da Siena per concludersi nella suggestiva Piazza del Campo. Il percorso, pur rivisto rispetto all’anno precedente, rimane fedele alla sua identità tecnica, caratterizzata dall’alternanza tra asfalto e sterrato.

Modifiche al tracciato e riduzione dei tratti sterrati

Rispetto all’edizione precedente, il tracciato presenta alcune significative modifiche. I settori di sterrato sono stati ridotti da sedici a quattordici, e la lunghezza complessiva della gara passa da 215 a 201 chilometri.

Anche i chilometri di sterrato effettivi diminuiscono, scendendo da ottanta a 64,1 chilometri. Sono stati eliminati i tratti di La Piana e Serravalle, mentre il primo settore di Vidritta è stato accorciato.

I quattordici settori di sterrato

Il percorso prevede quattordici settori di sterrato, la cui lunghezza e denominazione sono le seguenti:

Vidritta – 2,4 km

Bagnaia – 3,5 km

Radi – 4,4 km

Lucignano d’Asso – 11,9 km

Pieve a Salti – 8 km

San Martino in Grania – 9,4 km

Monte Sante Marie – 11,5 km

Monteaperti – 0,6 km

Colle Pinzuto – 2,4 km

Le Tolfe – 1,1 km

Strada del Castagno – 0,7 km

Montechiaro – 3,3 km

Colle Pinzuto (secondo passaggio) – 2,4 km

Le Tolfe (secondo passaggio) – 1,1 km

I settori di Monte Sante Marie, Monteaperti, Colle Pinzuto e Le Tolfe, affrontati in doppia occasione, rappresentano i momenti più selettivi della corsa prima del gran finale in Piazza del Campo.

Identità tecnica confermata

Il tracciato della Strade Bianche mantiene intatta la sua identità tecnica, fondata sull’alternanza tra asfalto e sterrato e su un finale estremamente selettivo. I settori sterrati, ben battuti e privi di erba o brecciolino, confermano la durezza della prova, pur con qualche alleggerimento rispetto al passato.

Dettagli del percorso maschile

Il percorso maschile si sviluppa su circa 201 km con 64,1 km di sterrato distribuiti in quattordici settori, confermando la riduzione rispetto all’edizione precedente. Il circuito finale, con Colle Pinzuto e Le Tolfe affrontati due volte, resta il cuore della selezione prima dell’arrivo a Siena.