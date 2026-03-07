Oggi, sabato 7 marzo 2026, prende il via da Siena la dodicesima edizione della Strade Bianche Donne, una delle classiche più affascinanti del calendario internazionale femminile. La corsa si snoda su 133 chilometri, con undici tratti di sterrato e un circuito finale che comprende doppio passaggio su Colle Pinzuto e Le Tolfe.

Partenza e prime fasi di gara

Alle ore 10.20 è ufficialmente partita la gara, dopo la procedura di partenza iniziata alle 10.15. Il gruppo ha affrontato subito i primi tratti di sterrato, con il primo settore di Vidritta seguito da Bagnaia, dove si è già fatta selezione tra le atlete.

La media è rimasta elevata, attorno ai 39,4 km/h, nonostante la presenza dei tratti in sterrato.

Attacco e protagoniste

Al chilometro 110 dalla fine, l’olandese Maud Rijnbeek (VolkerWessels Cycling Team) ha lanciato un attacco, transitando con circa diciassette secondi di vantaggio sul gruppo. Tra le italiane, Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) è subito finita sotto i riflettori: vincitrice qui nel 2017 e spesso sul podio, è considerata una delle principali candidate a mettersi in luce. Al via anche Pauline Ferrand‑Prevot, Marianne Vos, Lotte Kopecky e Kasia Niewiadoma, tutte potenziali protagoniste.

Favorita e contesto

La grande favorita è Demi Vollering (FDJ United – SUEZ), campionessa uscente e in grande forma, con vittorie già ottenute in stagione alla Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana e all’Omloop Het Nieuwsblad WE.

Tuttavia, il percorso impegnativo e la presenza di atlete esperte come Longo Borghini, Ferrand‑Prevot, Vos, Kopecky e Niewiadoma rendono la gara aperta a sorprese.

Il percorso decisivo

Il percorso di 133 chilometri, con undici tratti di sterrato per un totale di circa 33 chilometri, è condiviso con la prova maschile e si conclude con il tradizionale arrivo in Piazza del Campo a Siena. Il doppio passaggio su Colle Pinzuto e Le Tolfe potrebbe risultare decisivo per le fasi finali della corsa.