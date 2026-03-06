Con la Strade Bianche di sabato 7 marzo, la stagione del grande ciclismo entra definitivamente nel vivo con la parte più importante delle classiche di primavera. La corsa degli sterrati senesi proporrà un vero parterre de roi anche in questa edizione, con il grande motivo di interesse del debutto stagionale di Tadej Pogacar. Naturalmente il campione del mondo e vincitore delle ultime due edizioni è la stella e il grande favorito della corsa.

In UAE può puntare al risultato anche Del Toro

Tadej Pogacar inizia il suo 2026 con questa Strade Bianche, una delle corse che più ama e in cui ha già scritto imprese memorabili.

Anche stavolta le attese dela vigilia sono tutte per un ennesimo assolo del campione del mondo, che avrà al suo fianco una squadra con l'altra stella Del Toro e un giovane molto in forma come Jan Christen. Chi può cambiare un risultato che appare già scritto, o almeno impegnare davvero il dominatore incontrastato di questi ultimi anni?

I due corridori più attesi in tal senso sono Tom Pidcock, già vincitore due anni fa e secondo nella passata edizione, e Paul Seixas, il prodigio nuovo del ciclismo francese che sembra aver fatto un ulteriore salto di qualità in queste prime corse stagionali ed è visto come il dopo - Pogacar.

In casa UAE, niente preclude ad un grande risultato personale anche di Del Toro.

Basti ricordare che un anno fa Wellens salì sul podio, approfittando anche della fuga di Pogacar e della possibilità di correre di rimessa.

Pellizzari speranza italiana

Tra gli altri corridori che possiamo aspettarci tra i i grandi protagonisti di questa Strade Bianche ci sono Matteo Jorgenson, Romaine Gregoire, Lennert Van Eetvelt, Matej Mohoric, Ben Healy e Julian Alaphilippe. Ci sarà anche Wout van Aert, ma dopo l'infortunio patito alla caviglia due mesi fa la sua condizione è un rebus.

Tra gli italiani è molto atteso Giulio Pellizzari. Lo scalatore della RedBull è stato molto convincente nelle prime uscite stagionali e può puntare ad un piazzamento nella top ten.

Tra i cambiamenti dell'ultimo momento nella starting list della Strade Bianche segnaliamo i forfait di Thymen Arensman e Egan Bernal, che erano iscritti nel Team Ineos ma che hanno poi cambiato programmi.