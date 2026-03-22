A Kvitfjell, in Norvegia, si disputa oggi l’attesissimo Super-G femminile, l’ultima prova stagionale valida per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. La gara, che prenderà il via alle ore 10.45, vedrà al cancelletto di partenza un parterre di ventisette atlete provenienti da undici diverse nazioni, tra cui un contingente di cinque sciatrici italiane.

Le azzurre sono pronte a scendere in pista con i seguenti pettorali: Roberta Melesi con il numero 4, Laura Pirovano con il 6, Sofia Goggia con l’8, Elena Curtoni con il 12 e Asja Zenere con il 26.

L’attenzione è particolarmente rivolta a Sofia Goggia, che si presenta a questa cruciale tappa con il destino della Coppa di specialità saldamente nelle sue mani.

Nella classifica di specialità del Super-G, Sofia Goggia detiene la leadership con un totale di 449 punti. La sua più diretta inseguitrice è la neozelandese Alice Robinson, che occupa la seconda posizione con 386 punti, distaccata di sessantatré lunghezze. Questa situazione rende Robinson l’unica atleta in grado di impensierire l’azzurra per la conquista del trofeo, sebbene Goggia sia padrona del proprio risultato e del proprio destino.

La classifica generale di Coppa del Mondo vede invece al comando la statunitense Mikaela Shiffrin, forte di 1286 punti.

Alle sue spalle si posiziona la tedesca Emma Aicher, seconda con 1191 punti, con un divario di novantacinque lunghezze dalla leader. La terza piazza è occupata dall’elvetica Camille Rast, oggi assente alla gara, che vanta 989 punti, a meno duecentonovantasette dalla vetta. Sofia Goggia si attesta in quarta posizione nella graduatoria generale, con 882 punti, accusando un ritardo di quattrocentoquattro lunghezze dalla Shiffrin.

Le sfide decisive della giornata

La gara odierna assume un’importanza capitale, rappresentando l’atto conclusivo della stagione di Super-G femminile. Le ventisette atlete si sfideranno non solo per la vittoria di tappa, ma anche per i piazzamenti finali nelle classifiche.

Per Sofia Goggia, l’obiettivo primario è consolidare la sua posizione di vertice nella classifica di specialità e assicurarsi il trofeo, forte del suo vantaggio di sessantatré punti su Robinson.

La posta in palio è elevata: Goggia ha l’opportunità di conquistare la Coppa di specialità con una prestazione solida e determinata. Parallelamente, nella classifica generale, le sue prestazioni saranno osservate con attenzione, così come quelle delle sue avversarie dirette, per definire gli equilibri finali della stagione. La cronaca in tempo reale e gli aggiornamenti costanti della diretta testuale, iniziata alle ore 10.15, accompagnano gli appassionati in questa giornata ricca di emozioni e agonismo.