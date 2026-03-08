Elena Curtoni ha interrotto un digiuno di vittorie che durava dal dicembre 2022, imponendosi nel Super‑G di Val di Fassa. La gara, ultima prova della specialità prima delle Finali di Coppa del Mondo, ha visto anche Asja Zenere conquistare il suo primo piazzamento tra le prime tre. Nel frattempo, Sofia Goggia ha perso terreno nella classifica di specialità nei confronti di Alice Robinson.

Il successo di Curtoni e la sorpresa Zenere

La vittoria di Elena Curtoni rappresenta il suo quarto successo in carriera e il secondo in Super‑G, dopo quello ottenuto a Bansko nel gennaio 2022.

La giornata è stata particolarmente trionfale per l'Italia, con Asja Zenere che ha tagliato il traguardo al terzo posto, con il pettorale numero 33, a soli 27 centesimi dalla compagna di squadra. Al secondo posto si è piazzata la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, a 26 centesimi dalla vetta.

Goggia perde punti nella corsa alla coppa di specialità

Sofia Goggia ha concluso la gara con un ritardo di 64 centesimi, evidenziando le difficoltà incontrate sulla pista "La Volata". Questo risultato ha riaperto la competizione per la coppa di specialità. Goggia mantiene la leadership con 449 punti, ma la sua avversaria Alice Robinson, giunta quarta a pari merito con Romane Miradoli a 34 centesimi, ha ridotto il distacco a 63 punti.

La lotta per la coppa si deciderà quindi nelle Finali di Lillehammer.

Contesto della gara e classifica

La competizione si è svolta sulla pista "La Volata" di Passo San Pellegrino, in Val di Fassa, e costituiva l'ultima tappa di Super‑G prima delle Finali di Coppa del Mondo. Prima di questa gara, Goggia guidava la classifica di specialità con 420 punti, mentre Robinson la seguiva con 336 punti. La gara ha visto al via dieci atlete italiane, tra cui Curtoni (con il pettorale 8), Pirovano (13) e Goggia (14), in un appuntamento cruciale per la definizione della classifica generale della specialità.