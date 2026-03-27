Oggi, venerdì 27 marzo, prende il via la prima giornata del Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Mondiale Superbike 2026. Sul circuito di Portimão, le squadre si concentrano sulle due sessioni di prove libere per la messa a punto delle moto in vista del weekend.

Programma TV e streaming delle prove

La prima sessione di prove libere (FP1) si terrà dalle 10.20 alle 11.05, con diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208). La seconda (FP2) è in programma dalle 15.00 alle 15.45 e sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204). Entrambe le sessioni disponibili anche in streaming su SkyGo e NOW.

Nessuna copertura in chiaro su TV8 o TV8.it per oggi.

Bulega favorito, il ritorno di Jonathan Rea

Il campione in carica Nicolò Bulega arriva a Portimão come favorito, dopo la tripletta nel round inaugurale di Phillip Island. Torna in pista Jonathan Rea, che sostituirà l'infortunato Dixon come collaudatore per Honda HRC. Rea ha un legame speciale con Portimão: qui esordì nel Mondiale nel 2008, in sella a una Honda, e si impose subito.

Il calendario del weekend Superbike

Il programma del weekend di Portimão è conforme al calendario ufficiale del Mondiale Superbike 2026, dal 27 al 29 marzo all’Algarve International Circuit. Venerdì previste le prove libere per WorldSBK, WorldSSP e WorldSSP300, dalle 09.40 al pomeriggio. Sabato e domenica dedicate a sessioni decisive come Superpole, gare e warm-up, secondo il programma provvisorio del circuito.