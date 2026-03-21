Laura Pirovano sarà protagonista nel superG femminile delle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 a Lillehammer. La gara si terrà domenica 22 marzo, con inizio previsto alle ore 10:45. L'atleta trentina, tra le cinque azzurre selezionate, partirà con il pettorale numero 6, assegnato nel primo gruppo di merito.

Salvo ritardi o interruzioni, la partenza specifica di Laura Pirovano è fissata per le ore 10:55:50. La sua presenza tra le migliori della specialità conferma il valore della squadra italiana, che punta a risultati di rilievo nelle ultime prove stagionali.

Gara e copertura televisiva

Il superG femminile è un appuntamento atteso delle Finali di Coppa del Mondo. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 HD, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire le prestazioni delle atlete italiane e internazionali. Per lo streaming, la diretta sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD e DAZN. Sarà inoltre possibile seguire la cronaca testuale in tempo reale.

Il pettorale numero 6 assegnato a Laura Pirovano testimonia la sua posizione tra le migliori della disciplina. Il sorteggio dei numeri di partenza premia le atlete con i migliori risultati stagionali, inserendole nel primo gruppo di merito. Questo rappresenta un vantaggio strategico, specialmente con condizioni di pista ottimali nelle prime discese.

Le azzurre qualificate alle Finali

La qualificazione di Laura Pirovano, insieme a Sofia Goggia, Elena Curtoni, Roberta Melesi e Asja Zenere, per il superG di Lillehammer sottolinea la competitività della squadra femminile italiana, tutte ammesse secondo i criteri ufficiali. Le Finali di Coppa del Mondo, in programma dal 21 al 25 marzo, vedranno la partecipazione delle prime venticinque atlete delle classifiche di specialità, campionesse olimpiche, mondiali juniores e atlete con oltre 500 punti in classifica generale.

L'appuntamento di Lillehammer è cruciale per la conclusione della stagione. Le azzurre sono pronte a confermare il loro valore e a lottare per il podio. L'attenzione sarà su Laura Pirovano, che con il suo pettorale e la posizione di partenza potrà mirare a un risultato di rilievo.