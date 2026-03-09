La terza giornata dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ha visto gli atleti italiani protagonisti nelle gare di SuperG della categoria visually impaired. L’evento si è svolto lunedì 9 marzo presso il centro sciistico delle Tofane, a Cortina d’Ampezzo, nell’ambito delle Paralimpiadi che si tengono dal 6 al 15 marzo 2026.

Le gare di SuperG paralimpico

Il programma della giornata prevedeva il SuperG femminile visually impaired a partire dalle ore 9:30, seguito dalle prove maschili dalle ore 10:50. Gli atleti italiani hanno preso parte alle competizioni, trasmesse in diretta su Rai 2, Rai Sport e Rai Play.

La giornata ha visto la partecipazione di numerosi atleti internazionali nelle categorie visually impaired, standing e sitting.

Altre discipline in programma

Oltre allo sci alpino, gli azzurri sono stati protagonisti anche in altre discipline. Nel curling, la squadra mista italiana ha affrontato la Slovacchia, mentre nel para ice hockey l’Italia ha sfidato la Cina. Il calendario delle gare ha offerto agli appassionati numerose occasioni per seguire le prestazioni degli atleti paralimpici italiani e internazionali.

Il contesto delle Paralimpiadi Invernali

Le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolgono dal 6 al 15 marzo e coinvolgono atleti provenienti da tutto il mondo. Le competizioni di sci alpino e snowboard paralimpico si tengono sulle piste delle Tofane, offrendo uno scenario spettacolare per le gare e per il pubblico presente.