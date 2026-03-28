Il Gran Premio del Giappone 2026 di Formula 1 entra nel vivo sul suggestivo circuito di Suzuka, dove la seconda giornata di gare ha visto emergere le prestazioni di Andrea Kimi Antonelli e George Russell. Nelle sessioni di prove libere del venerdì, le monoposto Mercedes si sono confermate le vetture da battere sul giro secco, dimostrando un’ottima velocità. George Russell ha fatto registrare il miglior tempo nelle FP1 con un crono di 1:31.666, precedendo di appena 26 millesimi il giovane Antonelli. L’italiano ha poi replicato un’ottima performance, chiudendo in seconda posizione anche nelle FP2, a meno di un decimo da Oscar Piastri.

Questa prestazione ha evidenziato la ritrovata competitività della McLaren, che sembra aver superato le difficoltà riscontrate nel precedente appuntamento del GP cinese.

La Ferrari, al contrario, ha vissuto una giornata complicata e decisamente più difficile. Charles Leclerc ha concluso entrambe le sessioni di prove libere in quinta posizione, posizionandosi davanti a Lewis Hamilton. Tuttavia, il distacco accumulato nelle FP2, pari a 0.713 secondi dalla vetta, rappresenta un campanello d’allarme e sottolinea l’intenso lavoro che attende la scuderia di Maranello. Il team dovrà sfruttare al massimo l’ultima sessione di prove libere, in programma alle 3.30 ora italiana, per affinare l’assetto e trovare le soluzioni necessarie a ridurre il gap dai rivali.

Le qualifiche scatteranno alle 7.00, sempre nella notte italiana, con grande attesa per la reazione della Ferrari e la conferma delle brillanti prestazioni di Mercedes e McLaren.

La FIA interviene sui parametri energetici per le qualifiche

In vista delle cruciali qualifiche del Gran Premio del Giappone, la Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) ha annunciato una modifica significativa ai regolamenti: l’energia massima disponibile per i piloti sarà ridotta da 9 a 8 megajoule. Questa decisione, presa all’unanimità in accordo con i team e la Formula 1, ha l’obiettivo primario di mantenere centrale il ruolo del pilota nella prestazione in pista, evitando che il sistema ibrido possa generare differenze eccessive e determinanti tra le monoposto.

La FIA ha specificato che “Per garantire che venga mantenuto l’equilibrio previsto tra l’erogazione dell’energia e la prestazione del pilota, il massimo di energia ricaricabile consentito in qualifica questo fine settimana è stato ridotto da 9,0 MJ a 8,0 MJ”.

Questa scelta riflette il feedback ricevuto da piloti e team, i quali hanno costantemente sottolineato l’importanza di preservare le qualifiche come una vera e propria sfida basata sulla prestazione individuale. La FIA ha inoltre ribadito che i primi eventi disputati sotto il nuovo regolamento 2026 si sono svolti con successo dal punto di vista operativo, e che questo specifico intervento rientra nel normale processo di ottimizzazione delle regole.

Ulteriori discussioni e affinamenti sono previsti nelle prossime settimane per continuare a validare il nuovo quadro regolamentare in condizioni reali di gara.

Attesa per le qualifiche e prospettive per la gara

Con le Mercedes e le McLaren che si presentano in grande forma e una Ferrari chiamata a una pronta reazione, le qualifiche del GP del Giappone si preannunciano estremamente combattute e ricche di colpi di scena. Il nuovo limite energetico imposto dalla FIA aggiunge un ulteriore elemento di incertezza e strategia, rendendo ancora più avvincente la sfida tra i piloti. Tutti gli occhi saranno puntati su Andrea Kimi Antonelli, George Russell e Oscar Piastri, ma anche sulla capacità della Ferrari di trovare la svolta necessaria per restare in lotta ai vertici del Mondiale di Formula 1.