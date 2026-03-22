A Toruń, la terza giornata dei Campionati Mondiali indoor si è aperta con buone prospettive per Sveva Gerevini. L'atleta cremonese, dopo 60 ostacoli, salto in alto e getto del peso, punta a migliorare il record italiano. Nona provvisoria con 2.686 punti, è vicina al primato nazionale di 4.559 punti, stabilito ai Mondiali indoor di Glasgow 2024.

Prestazioni nelle prime tre prove

Le performance iniziali nell'eptathlon sono state notevoli. Nei 60 ostacoli, ha registrato un ottimo 8”25, migliorando il personale di un centesimo (settima). Nel salto in alto, ha superato 1,72 m al primo tentativo, eguagliando il stagionale, a 8 cm dal personale.

Nel getto del peso, ha raggiunto i 13,10 m, migliorando il precedente limite di 10 cm. Questi risultati le hanno permesso di accumulare punti preziosi, mantenendola in lizza per il record italiano e un piazzamento.

Contesto e prospettive della gara

Nella Kujawsko-Pomorska Arena di Toruń si è svolta la sessione mattutina dei Mondiali indoor. Le ultime due prove (salto in lungo e 800 metri) sono in programma pomeriggio/sera, decisive. La classifica provvisoria vede in testa Sofie Dokter (2.942 punti), seguita da Anna Hall (2.926) e Kate O’Connor (2.909). Con questo punteggio, Sveva Gerevini resta in competizione per superare il record italiano e mirare a un piazzamento di rilievo.

I primati italiani di Sveva Gerevini

Il record italiano di Sveva Gerevini nel pentathlon indoor (4.559 punti) è stato stabilito ai Mondiali indoor di Glasgow 2024. Lì ha conquistato un prestigioso quarto posto, il miglior piazzamento italiano nelle prove multiple. Precedentemente, il primato era di 4.538 punti (Aubière, 28 gennaio 2024). Non solo indoor: agli Europei di Roma (giugno 2024), Gerevini ha stabilito un altro record italiano nell’eptathlon con 6.379 punti, superando un primato venticinquennale.